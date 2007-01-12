Маникюр для тигра: история Приамурья

Необычную операцию провели 12 января 2007 года благовещенские ветеринарные врачи в передвижном зоопарке. У тигра Лотоса сильно отросли и впились в лапу два когтя, и он не мог без боли передвигаться. Сама процедура такого необычного маникюра заняла не более пяти минут. Зато на подготовку животного к этой операции потратили почти целый день.

12января 1917 года в Благовещенске прошло общее собрание судовых команд и служащих Амурского водного управления. Был избран профсоюзный комитет из 25 человек для контроля за деятельностью администрации водного управления, решён вопрос о защите интересов рабочих и служащих. Собрание в этот день не только потребовало снятия с должности начальника водного управления инженера Селигеева, но и избрало на съезд в Петроград двух делегатов.

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12 января 1918 года завершил работу II краевой съезд земств и самоуправлений Дальнего Востока, на котором рассматривался вопрос о власти. В работе съезда участвовал председатель краевого исполнительного комитета Советов и самоуправлений Дальнего Востока А. М. Краснощёков. Съездом было принято решение упразднить краевое бюро земств и самоуправлений, а единственным органом власти на Дальнем Востоке признать краевой комитет Советов и самоуправлений, созданный III съездом Советов Дальнего Востока.

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Праздничным стал 12 января 1939 года для стахановцев, трудившихся на спичечной фабрике «Искра». Им первым в этот день были вручены трудовые книжки.

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В 1943 году в этот день в Свободном прошёл слёт передовиков производства. Пятьдесят пять человек были награждены грамотами горкома партии и горисполкома. А в Благовещенске на слёте стахановцев отмечено, что на предприятиях города стахановцы составляют более половины всех рабочих. Только на заводе имени В. И. Ленина их было 76 процентов.

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12 января 1965 года в соответствии с постановлением Бюро ЦК КПСС по РСФСР «О реорганизации парткомов производственных колхозно-совхозных управлений и создании новых районов Амурской области» на территории региона дополнительно создавались Джелтулакский, Завитинский, Зейский, Ромненский, Селемджинский, Сковородинский, Тыгдинский и Шимановский административные районы. Упразднены Джелтулакский, Зейский, Селемджинский промышленные районы. Города Завитинск, Сковородино, Шимановск из категории областного подчинения переведены в категорию районного подчинения.

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12 января 1973 года Краснознамённому Дальневосточному пограничному округу в день его 50-летия вручили приветственный адрес и памятное Красное Знамя Амурского обкома КПСС и облисполкома.

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Потенциальные инвесторы, прибывшие в Амурскую область, 12 января 2006 года подписали с властями региона первые протоколы намерений. В частности, был подписан в областной администрации о строительстве двух заводов по глубокой переработке древесины в районе Февральска. Власти Благовещенска предварительно договорились с инвесторами о строительстве завода по выпуску строительных панелей для жилых домов. Ещё одним результатом стало решение об участии новых инвесторов в строительстве микрорайона «Северный».

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В 2007 году 12 января белогорские автобусники дарили месячные проездные за «счастливый» билетик. По номерам билетов, выдаваемых кондукторами, разыграли бесплатные месячные проездные и сертификат на 5 000 рублей. Десять победителей весь февраль ездили по любому маршруту муниципального транспорта Белогорска бесплатно.

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2010 год. Галина Сыщук, которая почти 20 лет возглавляла благовещенское муниципальное предприятие «Ритуальные услуги», оставила должность директора. Официальная причина её ухода с работы – выход на пенсию. Должность руководителя предприятия заняла Елена Кербецова, которая до нового назначения была заместителем директора МУП «Ритуальные услуги».

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#жизнь #история

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