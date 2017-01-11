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12января
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11 января 2017, 20:14 40

Пустующие здания благовещенской больницы предложили снести

Губернатор Амурской области Александр Козлов 11 января осмотрел объекты Благовещенской городской клинической больницы, расположенные в переулке Уралова. Как сообщалось ранее, сегодня в областном правительстве рассматривался вопрос их дальнейшего использования. После осмотра объектов состоялось рабочее совещание.

«В связи с вводом в эксплуатацию нового хирургического блока на 300 коек с октября 2015 года высвободился большой комплекс объектов Благовещенской городской клинической больницы, по которым до настоящего времени не определены варианты дальнейшего использования», – отметил Александр Козлов и предложил участникам совещания озвучить варианты дальнейшего использования земли и зданий.

На совещании прозвучали различные предложения. Ряд из них касался размещения в пустующих сейчас помещениях женских консультаций или детских поликлиник, однако в этом случае потребуется проведение реконструкции.

Глава региона поинтересовался, какая сумма необходима для проведения ремонтных работ. Выяснилось, что для этого нужно порядка 1,1 миллиарда рублей. В нынешней экономической ситуации выделение таких средств является проблематичным. Кроме того, на совещании было отмечено, что размещение родильного дома в этих зданиях невозможно в связи с несоответствием площадей санитарным требованиям и нормам.

Прозвучали и другие варианты, связанные со сносом большей части зданий горбольницы. В случае такого варианта развития событий в самом центре города в туристически и рекреационно привлекательном месте освободится участок земли (около 1,3 Га), который заинтересует инвесторов в части возведения на нем тех или иных объектов.

Александр Козлов выслушал все озвученные варианты и отметил, что к решению вопроса необходимо подходить стратегически, комплексно.

«Этот участок обладает рядом неоспоримых плюсов, поэтому мы должны тщательно проанализировать все варианты, прежде чем определиться с его судьбой окончательно. Мы знаем нужды нашего здравоохранения, видим туристический потенциал Благовещенска. Необходимо детально проработать вопрос и принять взвешенное решение, ведь от него зависит облик столицы Приамурья на долгие годы. Также необходимо определиться с механизмом реализации: будет ли это привлечение инвесторов или какой-либо другой вариант», – подчеркнул глава региона.

В итоге все имеющиеся варианты будут проанализированы, а работа по вопросу дальнейшего использования объектов горбольницы будет продолжена, сообщает областное правительство.

Площадь всего комплекса насчитывает более 14 тысяч квадратных метров. Но сегодня пустуют не все кабинеты. В части помещений располагаются городская поликлиника №3 и медицинский центр «Белая роза».

Просмотров всего: 1551

#областная власть

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Комментарии
Показать все (40) Обсудить на форуме
  • Graf1977

    Graf1977
    3 часа назад

    не иначе как очередной дом на набережной собрались строить )))

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Гыг. Кто бы сомневался!

  • Внучка деда

    Внучка деда
    3 часа назад

    Graf1977, читай внимательно, еще не собрались, только предлагают как здание это использовать

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Внучка деда

    Graf1977, читай внимательно, еще не собрались, только предлагают как здание это использовать



    На кирпичи?



  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    3 часа назад

    Предлагаю снести губернатора. Не ну а чо..

  • Илонна

    Илонна
    3 часа назад

    Вообще-то одно из зданий является историческим. Как наш Козлов решает, что это здание нужно снести? Это от недомыслия? Старейшее здание охраняется государством.Могли бы под музей отдать. Было бы логичнее.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Кстати, а это здание не является историческим? А то эти кирпичи Благовещенску золотыми покажутся.

  • Алекsей

    Алекsей
    3 часа назад

    К китайцам не ходи, всё ясно.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    3 часа назад

    Снесут,и построят элитный жилой комплекс. Надо же где-то благовещенской элите жить.

  • копеечка

    копеечка
    2 часа назад

    Благовещенская городская больница чья собственность: городская или областная?

  • буда

    буда
    2 часа назад

    Извините конечно, но у нашего губернатора все хорошо с головой?

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Само Время, История и сам БОГ создали это пустующее здание, которое говорит, вопиет о том, что его необходимо сохранить и в связи с его нахождением у Набережной и в Центральном туристическом круге города отдать его под Комплекс Музеев!!! Ремонтировать (реставрировать) можно все очень постепенно, по потребности и необходимости...

    А какие музеи городу нужны и для города, и для туристов, раз Благовещенск планируется как туристическая Мекка, об этом много раз говорилось, но повторю:

    -Музей истории города Благовещенска

    -Амурский художественный музей (с галереей)

    -Амурский военно-исторический музей

    -Амурский литературный музей

    -Амурский этнографический музей

    -Амурский археологический музей

    -Амурский медицинский музей

    Перечень можно продолжать…

    Так что, сам Бог веле, расположить здесь именно КОМПЛЕКС Музеев !!!

  • Илонна

    Илонна
    2 часа назад

    С нашей адм...цией уровня,,купи-продай'' думаете это возможно?

  • Лютцов

    Лютцов
    2 часа назад

    "Умение руководить" что называется во всей свой красе! :(

    Ломать, не строить!

    Сие высказывание "губернатору" впору брать на вооружение, в качестве своего ДЕВИЗА...

    P.S.

    Работа идёт, результат будет виден.. :(

  • Рысь белая

    Рысь белая
    2 часа назад

    Торговый центр! Вот чего там не хватало! Ломать не строить...чего уж там...

  • aeroplan

    aeroplan
    2 часа назад

    А чО,РПЦ не заинтересовалась еще? Есть мнение - им отдать.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад



    Вероника Н.

    А какие музеи городу нужны и для города, и для туристов, раз Благовещенск планируется как туристическая Мекка, об этом много раз говорилось, но повторю: -Музей истории города Благовещенска -Амурский художественный музей (с галереей) -Амурский военно-исторический музей -Амурский литературный музей -Амурский этнографический музей -Амурский археологический музей -Амурский медицинский музей Перечень можно продолжать… Так что, сам Бог веле, расположить здесь именно КОМПЛЕКС Музеев !!!



    Боюсь в Амурский литературный музей будет не пробиться, придется у спекулянтов билеты покупать в три дорого.

    В Амурском краеведческом не сильно то много туристов, честно говоря.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    2 часа назад

    Больше пустых разговоров... Ничичего еще не решили, зато шумиху подняли)

  • Мой Господин

    Мой Господин
    2 часа назад

    Рысь белаяТорговый центр! Вот чего там не хватало! Ломать не строить...чего уж там...


    Флагман норм центр будет

  • WhiteShadow

    WhiteShadow
    1 час назад

    oenesterov



    Вероника Н.

    А какие музеи городу нужны и для города, и для туристов, раз Благовещенск планируется как туристическая Мекка, об этом много раз говорилось, но повторю: -Музей истории города Благовещенска -Амурский художественный музей (с галереей) -Амурский военно-исторический музей -Амурский литературный музей -Амурский этнографический музей -Амурский археологический музей -Амурский медицинский музей Перечень можно продолжать… Так что, сам Бог веле, расположить здесь именно КОМПЛЕКС Музеев !!!



    Боюсь в Амурский литературный музей будет не пробиться, придется у спекулянтов билеты покупать в три дорого.

    В Амурском краеведческом не сильно то много туристов, честно говоря.



    Летом много китайцев, сейчас разумеется нет.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Музеи - это не рестораны и не шоу с полупьяными певцами на сцене, чтобы была проблема с билетами... Музеи - это как храмы, для особого посещения, для образования, для туристов... Это не место, где толпятся, это место, где хранится Время и История для многих поколений и веков

  • Внучка деда

    Внучка деда
    1 час назад

    Люди, когда вы перестанете верить амуринфошным выплескам перевёрнутой информации? Посмотрите как трактует эту новость ГТРК Амур, там все популярно и доходчиво объясняется

  • КанзаС

    КанзаС
    1 час назад

    Думаю вопрос о сносе был решён уже дааавно...

  • full

    full
    1 час назад

    Глава региона поинтересовался, какая сумма необходима для проведения ремонтных работ. Выяснилось, что для этого нужно порядка 1,1 миллиарда рублей. В нынешней экономической ситуации выделение таких средств является проблематичным.

    Так надо пирожками идти торговать, а не руководятлом трудиться.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    full

    Глава региона поинтересовался, какая сумма необходима для проведения ремонтных работ. Выяснилось, что для этого нужно порядка 1,1 миллиарда рублей. В нынешней экономической ситуации выделение таких средств является проблематичным.

    Так надо пирожками идти торговать, а не руководятлом трудиться.



    ну да, ты бы сразу миллиард нашел.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Детям отдать на дополнительное образование: кружки и секции.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Вероника Н.

    Музеи - это не рестораны и не шоу с полупьяными певцами на сцене, чтобы была проблема с билетами... Музеи - это как храмы, для особого посещения, для образования, для туристов... Это не место, где толпятся, это место, где хранится Время и История для многих поколений и веков



    я понимаю для чего нужны музеи, но вы явно перегнули палку...

    Кстати, слышал, что краеведческий музей использует менее половины своих площадей для выставки, т.е. им есть где развернуться

  • full

    full
    1 час назад

    oenesterov

    full

    Глава региона поинтересовался, какая сумма необходима для проведения ремонтных работ. Выяснилось, что для этого нужно порядка 1,1 миллиарда рублей. В нынешней экономической ситуации выделение таких средств является проблематичным.

    Так надо пирожками идти торговать, а не руководятлом трудиться.



    ну да, ты бы сразу миллиард нашел.



    Уже были идиотские прожекты застроить Золотую милю говном из за отсутствия средств. Теперь предлагают снести здание по этим же мотивам. Между тем, гражданин кремлебот вы нам тут рассказываете, как скоро привлекут херову тучу денег посредством гениального руководства ПТУшника. Так давайте подождем чуток и воспользуемся этими мифическими деньгами.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    full

    Между тем, гражданин кремлебот вы нам тут рассказываете, как скоро привлекут херову тучу денег посредством гениального руководства ПТУшника. Так давайте подождем чуток и воспользуемся этими мифическими деньгами.



    гражданин либераст, я вам ничего подобного не рассказывал и не обещал рассказать.

  • СВС

    СВС
    1 час назад

    исторический интерес имеет одно только угловое здание - бывшая больница сестёр милосердия Красного Креста с соответствующей табличкой. Всё остальное - это конвульсивные пристройки и перестройки времён 3-ей городской больницы. Это всё убожество давно надо было снести. Удивительно, как раньше не снесли этот хлам. А вот историческое здание действительно красиво. Его и оставить. Обязательно! (если государство наше его действительно охраняет...)

    А насчёт новых площадей для медучреждений различныых - они должны быть новыми и современными. Иначе наш город так и останется в прошлом веке.

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    КанзаС

    Думаю вопрос о сносе был решён уже дааавно...



    очередной хитрый план козлова, думаю власти с этого получат себе какие нибудь ништяки, земли в центре осталось мало,она на вес золота

  • Хмык

    Хмык
    58 минут назад

    СВС

    исторический интерес имеет одно только угловое здание - бывшая больница сестёр милосердия Красного Креста с соответствующей табличкой. Всё остальное - это конвульсивные пристройки и перестройки времён 3-ей городской больницы. Это всё убожество давно надо было снести. Удивительно, как раньше не снесли этот хлам. А вот историческое здание действительно красиво. Его и оставить. Обязательно! (если государство наше его действительно охраняет...) А насчёт новых площадей для медучреждений различныых - они должны быть новыми и современными. Иначе наш город так и останется в прошлом веке.



    Новыми и современными? Увы, все новые и современные у нас похожи на большие сараи. В которых, главное, нарезать побольше клетушек и сдать под видом элитного жилья.



    В нормальных странах застройкой занимаются архитекторы. поэтому новые сооружения хорошо вписываются в облик городов. А у нас застройкой занимаются застройщики, для которых главное бабло.



  • икс7

    икс7
    54 минуты назад

    СВС

    исторический интерес имеет одно только угловое здание - бывшая больница сестёр милосердия Красного Креста с соответствующей табличкой. Всё остальное - это конвульсивные пристройки и перестройки времён 3-ей городской больницы. Это всё убожество давно надо было снести. Удивительно, как раньше не снесли этот хлам. А вот историческое здание действительно красиво. Его и оставить. Обязательно! (если государство наше его действительно охраняет...) А насчёт новых площадей для медучреждений различныых - они должны быть новыми и современными. Иначе наш город так и останется в прошлом веке.



    видел сколько деревяшек и бараков по центру городу? вот из за них наш город и остаётся в прошлом веке

  • Хмык

    Хмык
    53 минуты назад

    икс7

    СВС

    исторический интерес имеет одно только угловое здание - бывшая больница сестёр милосердия Красного Креста с соответствующей табличкой. Всё остальное - это конвульсивные пристройки и перестройки времён 3-ей городской больницы. Это всё убожество давно надо было снести. Удивительно, как раньше не снесли этот хлам. А вот историческое здание действительно красиво. Его и оставить. Обязательно! (если государство наше его действительно охраняет...) А насчёт новых площадей для медучреждений различныых - они должны быть новыми и современными. Иначе наш город так и останется в прошлом веке.



    видел сколько деревяшек и бараков по центру городу? вот из за них наш город и остаётся в прошлом веке



    А панельные дома? А хрущевки?



  • ВиталийН

    ВиталийН
    53 минуты назад

    СВС

    Это всё убожество давно надо было снести.



    Не надо. Надо обновить интерьеры. Убрать перегородки, расширить внутренние пространства. А коробка крепкая. Сто лет прослужит.

  • Хмык

    Хмык
    46 минут назад

    ВиталийН

    СВС

    Это всё убожество давно надо было снести.



    Не надо. Надо обновить интерьеры. Убрать перегородки, расширить внутренние пространства. А коробка крепкая. Сто лет прослужит.



    Он стыдливо промолчал о том, кому это надо снести. И сколько этот кто-то на этом наварит.



  • икс7

    икс7
    44 минуты назад

    Хмык

    икс7

    СВС

    исторический интерес имеет одно только угловое здание - бывшая больница сестёр милосердия Красного Креста с соответствующей табличкой. Всё остальное - это конвульсивные пристройки и перестройки времён 3-ей городской больницы. Это всё убожество давно надо было снести. Удивительно, как раньше не снесли этот хлам. А вот историческое здание действительно красиво. Его и оставить. Обязательно! (если государство наше его действительно охраняет...) А насчёт новых площадей для медучреждений различныых - они должны быть новыми и современными. Иначе наш город так и останется в прошлом веке.



    видел сколько деревяшек и бараков по центру городу? вот из за них наш город и остаётся в прошлом веке



    А панельные дома? А хрущевки?



    работы ещё много с бараками и деревяшками, на этот век хватит. с панельными и хрущевками потомки будут бороться

  • икс7

    икс7
    41 минута назад

    Хмык

    ВиталийН

    СВС

    Это всё убожество давно надо было снести.



    Не надо. Надо обновить интерьеры. Убрать перегородки, расширить внутренние пространства. А коробка крепкая. Сто лет прослужит.



    Он стыдливо промолчал о том, кому это надо снести. И сколько этот кто-то на этом наварит.



    а это было бы интересно узнать..

  • Касандра

    Касандра
    22 минуты назад

    ломать-не строить...ага

  • oenesterov

    oenesterov
    16 минут назад

    Хмык

    Он стыдливо промолчал о том, кому это надо снести. И сколько этот кто-то на этом наварит.



    ну конечно, любимая тема - кто сколько наварит.

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