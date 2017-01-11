Пустующие здания благовещенской больницы предложили снести

Губернатор Амурской области Александр Козлов 11 января осмотрел объекты Благовещенской городской клинической больницы, расположенные в переулке Уралова. Как сообщалось ранее, сегодня в областном правительстве рассматривался вопрос их дальнейшего использования. После осмотра объектов состоялось рабочее совещание.

«В связи с вводом в эксплуатацию нового хирургического блока на 300 коек с октября 2015 года высвободился большой комплекс объектов Благовещенской городской клинической больницы, по которым до настоящего времени не определены варианты дальнейшего использования», – отметил Александр Козлов и предложил участникам совещания озвучить варианты дальнейшего использования земли и зданий.

На совещании прозвучали различные предложения. Ряд из них касался размещения в пустующих сейчас помещениях женских консультаций или детских поликлиник, однако в этом случае потребуется проведение реконструкции.

Глава региона поинтересовался, какая сумма необходима для проведения ремонтных работ. Выяснилось, что для этого нужно порядка 1,1 миллиарда рублей. В нынешней экономической ситуации выделение таких средств является проблематичным. Кроме того, на совещании было отмечено, что размещение родильного дома в этих зданиях невозможно в связи с несоответствием площадей санитарным требованиям и нормам.

Прозвучали и другие варианты, связанные со сносом большей части зданий горбольницы. В случае такого варианта развития событий в самом центре города в туристически и рекреационно привлекательном месте освободится участок земли (около 1,3 Га), который заинтересует инвесторов в части возведения на нем тех или иных объектов.

Александр Козлов выслушал все озвученные варианты и отметил, что к решению вопроса необходимо подходить стратегически, комплексно.

«Этот участок обладает рядом неоспоримых плюсов, поэтому мы должны тщательно проанализировать все варианты, прежде чем определиться с его судьбой окончательно. Мы знаем нужды нашего здравоохранения, видим туристический потенциал Благовещенска. Необходимо детально проработать вопрос и принять взвешенное решение, ведь от него зависит облик столицы Приамурья на долгие годы. Также необходимо определиться с механизмом реализации: будет ли это привлечение инвесторов или какой-либо другой вариант», – подчеркнул глава региона.

В итоге все имеющиеся варианты будут проанализированы, а работа по вопросу дальнейшего использования объектов горбольницы будет продолжена, сообщает областное правительство.

Площадь всего комплекса насчитывает более 14 тысяч квадратных метров. Но сегодня пустуют не все кабинеты. В части помещений располагаются городская поликлиника №3 и медицинский центр «Белая роза».

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#областная власть

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