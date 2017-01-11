«Ла-ла-лэнд», «Почему он?»: кинопремьеры недели

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На этой неделе благовещенские кинотеатры подготовили четыре премьеры. Все фильмы разных жанров – криминальная драма, ужасы, комедия и мюзикл. Благовещенцы увидят ленты «Почему он?», «Не стучи дважды», «Ла-ла ленд», «Закон ночи». Амур.инфо рассказывает об очередных киноновинках.

Почему он?

Комедия от режиссера «Знакомство с Факерами» и «Я люблю тебя, чувак». Нед Флеминг приезжает в Стэнфорд, чтобы навестить свою старшую дочь, и встречает там её парня – экцентричного миллиардера Кремниевой долины – Лэрда Мейхью, чьё поведение вызывает у Неда негодование, на волне которого между ними нарастает соперничество, обостряющееся тем, что Лэрд собирается сделать своей возлюбленной предложение.

Актеры: Зои Дойч, Джеймс Франко, Тэнджи Эмброуз, Боб Стефенсон. Режиссер: Джон Гамбург.

В Благовещенске фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск» и в обоих кинотеатрах в ТРЦ «Острова».

Не стучи дважды

Поиски пропавшего друга приводят Хлою в родной город. По местному преданию, в странном доме на его окраине живет опасная ведьма, охотящаяся на жителей города. Хлое придется вызвать древнего демона и ступить за порог реального мира в мир потусторонний, чтобы открыть страшную правду городской легенды.

Актеры: Кэти Сакхофф, Люси Бойнтон, Хавьер Ботет, Ник Моран. Режиссер: Карадог В. Джеймс.

Фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов.

Ла-ла ленд

Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения.

Актеры: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Эмии Конн, Терри Уолтерс. Режиссер: Дэмьен Шазелл.

Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск», ДК Профсоюзов и в «Островах».

Закон ночи

Криминальная драма режиссёра Бена Аффлека, который также выступает в фильме в качестве сценариста и исполнителя главной роли. Экранизация романа «Ночь – мой дом» Денниса Лихейна. Действие происходит в Америке времен сухого закона. Главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает бутлегерством, в результате чего он оказывается вовлечен в жизнь криминального мира.

Актеры: Бен Аффлек, Эль Фаннинг, Ремо Джироне, Брендан Глисон. Режиссер: Бен Аффлек.

Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск» и в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Жизнь города».

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#жизнь #отдых

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