В новом центре культурного развития в Белогорске провели генеральную уборку

В Белогорске готовят к открытию единственный на Дальнем Востоке центр культурного развития, введенный в эксплуатацию 30 декабря 2016 года. Сегодня на объекте провели генеральную уборку. Помочь отмыть помещение центра после строительных работ пришли представители всех учреждений культуры Белогорска, всего более 60 человек.

Почти 1,5 тысячи квадратных метров привели в порядок до обеда. Во второй половине дня приступили к завозу мебели.

«Открытие Центра для нас всех долгожданное событие. Сегодня все учреждения культуры собрались здесь для того, чтобы подготовится к переезду и перевозу реквизита, костюмного фонда, документации, оргтехники. Радует, что здание Центра намного просторнее, чем помещение нашего учреждения сейчас. Есть большая сцена с новым оборудованием. Каждый день ходим, смотрим, какой у нас будет свет, звук, где расположены гримерные комнаты, где место звукооператора. Новое – это всегда интересно», – рассказала представитель СКО «Союз» Екатерина Рагозина.

Параллельно с переездом на объекте завершается наладка подъемного технологического оборудования сцены. Специалистам также предстоит выполнить работы по монтажу светотехнического и звукового оборудования.

Строительство Центра культурного развития в Белогорске осуществлялось рамках программы «Развитие и сохранение культуры и искусства». В федеральную программу Минкультуры по развитию малых населённых пунктов страны второй по численности населения город Амурской области попал весной 2014 года. 7 сентября 2016 года губернатор Александр Козлов присутствовал на забивке первой сваи, на которой оставил памятную надпись.

Общая стоимость объекта составила около 100 миллионов рублей. Из областного бюджета муниципалитет получил поддержку для завершения строительства в объеме 25 миллионов рублей, сообщает администрация Белогорска.

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