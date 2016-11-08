Благовещенцы начали активно опломбировать счетчики на воду после повышения коэффициента

С января 2017 года амурчане, у которых нет водосчетчиков, либо они не опломбированы, будут платить за воду в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что с начала года на 10 % увеличился коэффициент, который используют при расчетах. Многие горожане уже подсчитали, чтобы сэкономить, им выгоднее платить по счетчикам, поэтому сейчас коммунальщики каждый день ставят пломбы на приборы учета.

Сегодня контролер «Амурских коммунальных систем» пришла в очередную благовещенскую квартиру, чтобы зарегистрировать счетчики на горячую и холодную воду. Специалист сверила номера на приборах учета с данными в специальном паспорте. Этот документ хозяин квартиры должен сохранить при покупке водомера или потребовать у застройщика дома, ведь в новых квартирах строители теперь сами устанавливают приборы учета.

«"Амурские коммунальные системы" не устанавливают водосчетчики, мы занимаемся только опломбированием. Водосчетчики может установить либо управляющая компания, либо любой сантехник, ну или сам собственник. Но опломбированием занимается либо управляющая компания, с которой заключили договор, либо ресурсоснабжающая организация», – сказала контролер АО «АКС» Кристина Галайда.

Благовещенская семья Лобутевых заехала в новостройку в сентябре. Счетчики там уже стояли. Опломбировать их решили после повышения коэффициента на воду. С 1 января он вырос на 10 % и теперь составляет 1,5. Коэффициент увеличивается каждые шесть месяцев, начиная с 2015 года. И теперь переплата без счетчика составляет 50 % по отношению к нормативу.

Например, на человека в месяц по нормативу приходится 4,2 кубометра холодной воды. Эту цифру нужно умножить на установленный тариф 24 рубля 69 копеек и еще раз умножить на повышенный коэффициент 1,5. Те, кто установил прибор учета могут вычеркнуть из формулы последний множитель.

«Приятней заплатить меньше денег за потребленную воду, чем то, что насчитывают наши АКС. Они считают независимо от того, сколько потреблено. Поэтому лучше я буду платить за кубометры, хотя платить надо всегда! Но лучше меньше, чем больше», – поделился благовещенец Сергей Лобутев.

Приборы учета не устанавливают лишь в ветхих, аварийных и подлежащих сносу домах. По данным АКС, 30 % благовещенцев все еще не установили водосчетчики, либо их не опломбировали. После праздников коммунальщики принимают в день по восемь заявок на опломбирование. Специалисты делают это бесплатно, а при повторном опломбировании придется заплатить.

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#ЖКХ

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