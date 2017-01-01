В Белогорске количество убийств сократилось на 70 %

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В Белогорске подвели итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений полиции за 2016 год. Количество зарегистрированных преступлений в городе снизилось на 18 % по сравнению с прошлым годом. Почти на 70 % стало меньше убийств, более чем на 20 % – умышленного причинения вреда здоровью, количество разбоев снизилось почти на 44 %.

В оперативном совещании при заместителе начальника УМВД России по Амурской области Викторе Марченко принял участие Глава Белогорска Станислав Мелюков, председатель Белогорского горсовета Виктория Гратий, представители прокуратуры, городского суда, а также личный состав отдела. Начальник межмуниципального отдела «Белогорский» Давид Авидзба отметил, что снижение количества преступлений произошло, в том числе, благодаря сотрудничеству с органами местного самоуправления.

«Прежде всего, благодарю вас за вашу работу, – обратился к собравшимся Станислав Мелюков. – Особенно, большое спасибо за прошедшие новогодние праздники. Полиция – это та структура, с которой муниципалитет взаимодействует каждый день. Проведена большая совместная работа. Должен сказать, что плоды взаимодействия ощущаются жителями города. Программа профилактики, направленная на поддержание общественного порядка в Белогорске, приносит результаты. Вам помогают установленные в общественных местах видеокамеры. Муниципалитет делает много в части благоустройства. Что лишний раз создает хорошее общественное настроение в городе. Для себя наше взаимодействие определяю следующим образом. Задача власти – сделать так, чтобы у людей было хорошее настроение, а ваша задача – сделать так, чтобы его никто не испортил. Особенно в то время, когда наша страна испытывает понятные объективные трудности, в том числе связанные с террористическими угрозами, наше взаимодействие принимает особые формы».

Глава Белогорска вручил благодарственные письма начальнику отделения следственного отдела, майору юстиции Оксане Мовчан, старшему инспектору по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД РФ «Белогорский», майору полиции Ольге Зайцевой, старшему оперуполномоченному отдела уголовного розыска, майору полиции Дмитрию Белоус, инспектору группы анализа, планирования и контроля, капитану внутренней службы Анне Колесниковой, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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