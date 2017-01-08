В Благовещенске завершена подготовка к международному хоккейному матчу

По заверениям МЧС, лёд на Амуре безопасен для проведения международного хоккейного матча «Содружество». Масштабная игра состоится 14 января. Возле хоккейной коробки на пограничной реке выставят квадроциклы, снегоходы, пожарные и спасательные автомобили для оперативного реагирования. В целом же подготовка к международному матчу завершена.

Лёд залит, палатки расставлены – площадка для проведения международного хоккейного матча «Содружество» почти готова, осталось лишь развесить флаги. Такое мероприятие на границе между Россией и Китаем пройдёт впервые, но встречались на льду амурские и китайские хоккеисты не раз. Больше полувека назад, в 1955 году спортсмены из приграничных городов уже играли в хоккей. Только тогда они встретились не на реке Амур, а на стадионе «Динамо» – нынешнем «Спартаке». Эту игру до сих пор помнит Вячеслав Герасимович Макаров, на тот момент ему было 14 лет, и он сам тогда занимался хоккеем. Этот матч он тоже не пропустит.

«Это был матч, который послужил толчком для развития хоккея в Амурской области. Игры проводились в два дня. Народу было ужас сколько, мне даже на следующий день пришлось залезть на тополь. Все игры наша команда выиграла, мы были посильнее китайских хоккеистов», – вспоминает ветеран амурского хоккея Вячеслав Макаров.

Хоккейный матч на реке Амур тоже войдёт историю. Готовиться к нему начали ещё летом после того, как губернатор Приамурья Александр Козлов выступил с инициативой проведения международного матча.

«Согласованы все основные позиции, мероприятие поддерживает губернатор провинции Хэйлуцзян Лу Хао, с которым наш губернатор концепцию обсуждал. Мы рассчитываем, что это будет очень яркое шоу, наши китайские партнёры тоже очень взволнованы, поскольку это первое наше такое мероприятие. Но мы рассчитываем, что это может стать, как и заплыв через Амур, нашей доброй традицией», – комментирует и. о. министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Екатерина Киреева.

Хоккейную коробку и две палатки на Амуре поставили ещё в выходные, чуть позже нанесли разметку на лёд и установили трибуну. Посмотреть матч рядом с хоккейной коробкой смогут амурские и китайские зрители. Для этого дополнительно установят две палатки, где будут разливать чай. Те, кто не попадёт на лёд, смогут посмотреть матч с набережной в районе Мухина. Здесь установят большой экран, где покажут прямую трансляцию игры. Не забыли организаторы и о мерах безопасности.

«Министерство по ЧС постоянно мониторит толщину льда, идут постоянно контрольные замеры. По последним данным, толщина льда 60-70 сантиметров. Это предполагает наличие количества зрителей более 500 человек. Поэтому в рамках безопасности, я думаю, что всё будет хорошо», – комментирует министр спорта Амурской области Юрий Кретов.

Международный матч начнётся с приветствия руководства Приамурья и провинции Хэйлуцзян. Они выйдут навстречу друг другу с приграничных берегов. «Именно эта игра становится объединяющим компонентом для наших отношений российско-китайских. Да и это развитие спорта, в международном сегменте», – считает зампред амурского правительства Ольга Лысенко.

Сначала сыграют в хоккей детские команды из Приамурья и Китая. Они проведут на льду один десятиминутный период. Их сменят взрослые хоккеисты. В одной из команд будет и глава региона Александр Козлов. На льду Амура спортсмены покажут, что Амур не только приграничная река, но и река дружбы.

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