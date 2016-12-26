В амурском центре «Мечта» 70 человек прошли школу приемных родителей

19 детей из реабилитационного центра для несовершеннолетних «Мечта» встретили Новый год в семьях. В прошлом году школу приемных родителей прошли 70 человек. Желающих приютить ребенка становится всё больше: в 2015 году мечта вновь обрести семью сбылась у 15 ребят, в 2016-м – у 19-ти. В новом году документы готовят еще на шестерых детей.

Детей в центре «Мечта» тоже готовят к семейной жизни. Например, с помощью позитивной куклотерапии. Такая игра формирует в сознании малышей модель семьи, учит правильно распределять роли между родителями и детьми. Это помогает восстановить психологическое здоровье ребенка после потери родителей и подготовить его ко встрече с новыми мамой и папой. Соответствующее назначение и у комнаты релаксации. Здесь есть бассейн с шариками, мягкий пуфик и установка «Гроза».

«Гроза – это, в первую очередь, больше сенсомоторное развитие. Подготовка начинается со снятия тревожности, агрессии, потому что детки приходят разные, с разными тревогами, с разными потерями в жизни. И, конечно, работа начинается с этого. Это эмоционально-волевая сфера», – рассказала педагог-психолог реабилитационного центра «Мечта» Ирина Орлова.

За два года в семьи забрали 34 воспитанника центра, в 2016 году готовят документы еще на шестерых детей. Приемными родителями становятся не только амурчане, но и семьи из других регионов.

«К нам в последнее время очень много приезжает семей из других регионов нашей страны. Это Москва, Пенза, Екатеринбург. Они берут не только одного ребенка. Они берут братьев, сестер. Там уже практически детские дома закрыты. Там уже нет детей, поэтому они ищут их в регионах Дальнего Востока», – пояснила директор центра «Мечта» Анна Крючкова.

Сотрудники центра отмечают, что сознание людей меняется. И среди амурчан всё больше желающих взять ребенка под опеку. В прошлом году школу приемных родителей прошли 70 человек. В этом году учиться пришли еще 14. Еще пару лет назад такого количества желающих не было.

Два года назад семья Сакович забрала из центра четырнадцатилетнюю Полину. Двое сыновей выросли, Галина всегда мечтала о дочери. А тут судьба преподнесла такой шанс.

«Бабушка Полины, которая воспитывала Полину до 13 лет, умерла. Полина осталась совсем одна. Потому что мама у неё еще раньше ушла. Людмила Петровна Маркова – это первая учительница нашего ребенка, которому уже 30 лет. Так получилось, что периодически в течение всей жизни мы с ней встречались. Когда я узнала, что Полина осталась одна и находится в приюте, мы с мужем приняли решение, что забираем Полину на воспитание», – рассказала приемная мама Галина Сакович.

Раньше супругам казалось, что полюбить чужого ребенка невозможно. Теперь этот миф рассеялся. Полина – натура творческая, пишет стихи. Любит животных и мечтает стать ветеринаром. Страхи позади, теперь она может спокойно задуматься о будущем.

«Было страшно. Но, когда ты обретаешь крылья, страх уходит просто от тебя. Крылья счастья, радости. То, что ты не одна, рядом есть поддержка. И люди, которые до последних дней жизни будут поддерживать», – призналась Полина.

Вот уже второй Новый год девочка встретила в семье.

Сейчас в центре «Мечта» находятся 37 детей. И каждый надеется, что следующий Новый год встретит уже в семье.

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