СКР арестовал имущество Улюкаева на сумму в полмиллиарда рублей

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Следственный комитет России арестовал 15 объектов недвижимости и средства, принадлежащие экс-главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву, на сумму 564 миллиона рублей. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал заместитель председателя СК Игорь Краснов.

«У него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 миллионов рублей», – заявил изданию зампредседателя СК, добавив, что следствие продолжает устанавливать имущество обвиняемого для его последующего ареста, чтобы обеспечить исполнение уголовного наказания.

Как сообщало Амур.инфо, первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года. По ходатайству следователя суд поместил Улюкаева под домашний арест. По данным следствия, Улюкаев был задержан при получении 2 миллионов рублей за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» выкупить у государства контрольный пакет (50,08 %) акций «Башнефти». По данным СК, речь идет о вымогательстве взятки, сопряжённом с угрозами в адрес представителей «Роснефти», бывшему министру предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством и в особо крупном размере»).

15 ноября президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия.

10 января 2017 года стало известно, что срок следствия по делу бывшего главы Минэкономразвития продлён до 15 мая. Тогда же до 15 апреля продлили домашний арест Улюкаева.

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#криминал #российская власть

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