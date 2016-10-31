Благовещенские хористы «Детства» вернулись из Москвы

Благовещенским хористам перед кремлёвским концертом пришлось учить песни практически за один день. Солисты образцового академического хора «Детство» Центральной детской школы искусств Благовещенска стали участниками совместного выступления Детского хора России и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Концерт состоялся в Государственном Кремлевском дворце 27 декабря. О предстоящей поездке в Москву ребята узнали во время выступления на Сахалине. В состав всероссийского хора пригласили 10 лучших участников «Детства».

Хористы полетели в Москву 22 декабря и готовились выступить в праздничной новогодней программе. Участники с Дальнего Востока репетировали вместе с московскими исполнителями. Занятия проводила известный педагог – Татьяна Жданова, руководитель хоровой школы «Радость». Однако после авиакатастрофы в Сочи 25 декабря программа была изменена. Концерт посвятили памяти погибших пассажиров и экипажа. Ребятам пришлось срочно разучивать новые номера.

«И мы буквально за один день выучили новые песни и уже с папками стояли на концерте и пели – по нотам, можно сказать, читали. Там стоят по голосам, и невозможно было потеряться, ты слышишь свою партию и уверенно поёшь», – рассказывает участница хора «Детство» Эльвира Березкина.

В сводном Детском хоре России почти 1 000 участников-представителей всех российских регионов. Они собираются вместе уже третий раз. В этой памятной программе прозвучали 12 номеров. Среди них Гимн России, произведения Александры Пахмутовой «Нежность», «Зачарованная даль», патриотическая песня Михаила Глинки «Славься!», народные песни и другие произведения.

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#концерты #культура

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