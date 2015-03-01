Амурчане не могут получить заграничные паспорта сроком на 10 лет

Фото: ivbg.ru

Некоторые жители Благовещенска в новом году столкнулись с тем, что не могут оформить загранпаспорт нового поколения сроком на 10 лет. Как рассказала Амур.инфо жительница Благовещенска Татьяна, на днях она решила получить документ через сайт госуслуг, но получила отказ.

«Мне пришло уведомление о том, что сейчас такая процедура недоступна, и, мол, если хотите – подождите, если не хотите, то можно оформить паспорт сроком на пять лет. Я позвонила специалистам, мне объяснили, что в данный момент закончилась лицензия на оборудование, с помощью которого идёт оформление биометрических паспортов. Говорят, такая проблема возникла у жителей не только Амурской области, но и других регионов. И, якобы, когда на уровне Москвы все процедуры завершатся, тогда и будут нужные бланки. Сказали, что ждать, возможно, придётся», – рассказала Татьяна.

Девушке сказали, что сейчас есть бланки сроком на пять лет, и при желании она может оформить паспорт так называемого старого образца. Правда, благовещенка переживает, что, пока она будет обдумывать этот вариант, закончатся бланки и на пятилетний документ.

В пресс-службе амурского управления МВД (этому ведомству в 2016 году перешли функции управления ФМС) пояснили, что, действительно, сейчас такая проблема – по оформлению биометрических паспортов – существует. Причину связали с новшеством по передаче функций по оформлению заграничных паспортов МФЦ с 1 февраля. Трудности обещают разрешить в ближайшие дни. Проблемы связывают с организационными моментами. Получить же паспорт сроком на пять лет можно без проблем.

Российское законодательство предусматривает два типа документа – так называемый загранпаспорт старого образца сроком действия 5 лет и загранпаспорт нового образца, который включает в себя биометрические параметры, срок его действия 10 лет. Они имеют различия, как по сроку действия, так и по стоимости и процедуре оформления.

Как пояснили Амур.инфо в одной из туристических фирм города, у обоих паспортов одинаковая юридическая сила, и для поездки за границу подойдет любой из них. Главное – срок действия паспорта.

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