Амурчанин написал петицию с жалобой на новый размер взноса на капремонт

Фото: ugranow.ru

На популярном сайте петиций размещено обращение благовещенца с просьбой вернуть старый размер взноса на капитальный ремонт. С 1 января 2017 года он вырос с 6,5 рубля до 7,9 рубля за квадратный метр, и это благовещенца не устраивает.

«Ежемесячные выплаты в пользу фонда капитального ремонта и так в тягость для семейного бюджета, тем более что так и не ясно, на что в итоге будут потрачены эти средства, так местное правительство ещё и решило поднять размер взноса, при этом непонятно, на каком основании. Видимо, им всё денег мало. Прошу поддержать петицию в требовании вернуть минимальный размер взноса и больше не повышать его», – призывает амурчанин Сергей Варда.

Пока что его предложение поддержали 74 человека.

Областное правительство в сентябре 2016 года приняло решение о повышении размера взноса на капремонт. При этом власти говорили, что новый размер – 7,9 рубля – почти в три раза ниже экономически необходимого и в два раза ниже доступного размера. Решение об утверждении взноса на минимальном уровне называли социально ориентированным. Амурские власти попросили Госдуму помочь деньгами на программу капремонта.

Руководители трёх депутатских фракций обратились к губернатору Амурской области Александру Козлову и спикеру регионального парламента Константину Дьяконову с просьбой не повышать взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. С таким предложением они выступили после многочисленных жалоб граждан.

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#ЖКХ #закон #областная власть

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