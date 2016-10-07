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Амурчанин написал петицию с жалобой на новый размер взноса на капремонт

Амурчанин написал петицию с жалобой на новый размер взноса на капремонт
Фото: ugranow.ru

На популярном сайте петиций размещено обращение благовещенца с просьбой вернуть старый размер взноса на капитальный ремонт. С 1 января 2017 года он вырос с 6,5 рубля до 7,9 рубля за квадратный метр, и это благовещенца не устраивает.

«Ежемесячные выплаты в пользу фонда капитального ремонта и так в тягость для семейного бюджета, тем более что так и не ясно, на что в итоге будут потрачены эти средства, так местное правительство ещё и решило поднять размер взноса, при этом непонятно, на каком основании. Видимо, им всё денег мало. Прошу поддержать петицию в требовании вернуть минимальный размер взноса и больше не повышать его», – призывает амурчанин Сергей Варда.

Пока что его предложение поддержали 74 человека.

Областное правительство в сентябре 2016 года приняло решение о повышении размера взноса на капремонт. При этом власти говорили, что новый размер – 7,9 рубля – почти в три раза ниже экономически необходимого и в два раза ниже доступного размера. Решение об утверждении взноса на минимальном уровне называли социально ориентированным. Амурские власти попросили Госдуму помочь деньгами на программу капремонта.

Руководители трёх депутатских фракций обратились к губернатору Амурской области Александру Козлову и спикеру регионального парламента Константину Дьяконову с просьбой не повышать взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. С таким предложением они выступили после многочисленных жалоб граждан.

Просмотров всего: 1143

#ЖКХ #закон #областная власть

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Ссылку на петицию можно? Несогласных много будет.

    Нашел. Подписал.

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    2 часа назад

    https://www.change.org/p/губернатор-амурской-области-вернуть-минимальный-взнос-в-пользу-фонда-капремонта-амурской-области-и-не-повышать-его?source_location=minibar

  • EvgenZ

    EvgenZ
    2 часа назад

    Подписал

  • full

    full
    1 час назад

    Вы эту петицию к царю понесите. Ога.

  • valdemarushka

    valdemarushka
    1 час назад

    О, уже 101

  • ИгорьСер

    ИгорьСер
    1 час назад

    Филькина грамота...

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Однако ФЗ.Пиши, не пиши-сотресание воздуха.Одни умники уже обещали отменить,уа где вы гребанные депутаты?

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад



    Прошу поддержать петицию в требовании вернуть минимальный размер взноса и больше не повышать его», – призывает амурчанин Сергей Варда.



    Сергей Варда недалекий и глупый человек. Плохо учился в школе, потом голод, может мозг усох. Миллион раз говорено, что буржуинский https://www.change.org властям не указ. Миллион раз говорено, что для петиций специально создали российский сайт гражданских инициатив "Российская общественная инициатива"

    Но глупые недалекие люди с трудом усваивают информацию. И таких жуть как много. На данный момент 111 точно.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    мыжго


    Прошу поддержать петицию в требовании вернуть минимальный размер взноса и больше не повышать его», – призывает амурчанин Сергей Варда.



    Сергей Варда недалекий и глупый человек. Плохо учился в школе, потом голод, может мозг усох. Миллион раз говорено, что буржуинский https://www.change.org властям не указ. Миллион раз говорено, что для петиций специально создали российский сайт гражданских инициатив "Российская общественная инициатива"

    Но глупые недалекие люди с трудом усваивают информацию. И таких жуть как много. На данный момент 111 точно.


    Как можно оскорблять незнакомого вам человека ?! Человек как может , так и защищает свои права. Знает он там или не знает с каким сайтом работать ,это не говорит о том что он глупый и необразованный. Скорей ,это о вашем хамском воспитании речь.

  • Petta

    Petta
    1 час назад

    мыжго


    Прошу поддержать петицию в требовании вернуть минимальный размер взноса и больше не повышать его», – призывает амурчанин Сергей Варда.



    Сергей Варда недалекий и глупый человек. Плохо учился в школе, потом голод, может мозг усох. Миллион раз говорено, что буржуинский https://www.change.org властям не указ. Миллион раз говорено, что для петиций специально создали российский сайт гражданских инициатив "Российская общественная инициатива"

    Ну так, не глупый и недалекий человек, создай петицию там, где надо

    Но глупые недалекие люди с трудом усваивают информацию. И таких жуть как много. На данный момент 111 точно.

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    ольга лебедева

    Как можно оскорблять незнакомого вам человека ?! Человек как может , так и защищает свои права. Знает он там или не знает с каким сайтом работать ,это не говорит о том что он глупый и необразованный. Скорей ,это о вашем хамском воспитании речь.


    Ага, сходи в суд со своей правдой. Там тебя быстренько завернут, даже объяснять не станут, что незнание законов не освобождает от ответственности.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Негодуют только те, у кого дома по ремонту будут в далеком будущем. У меня знакомым дом отремонтировали за счёт кап ремонта, все довольны, платят исправно

  • mikey007

    mikey007
    58 минут назад

    Старший в классе

    Негодуют только те, у кого дома по ремонту будут в далеком будущем. У меня знакомым дом отремонтировали за счёт кап ремонта, все довольны, платят исправно



    Целый дом знакомых!

    Нефига себе.

    Че за дом?

    А, Зеленый...знаем...

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    57 минут назад

    Ещё не мешало бы создать петицию против максимальной ставки по налогу на недвижимость! Нужно по больше шума,может что и изменится в лучшую сторону у нас в области!

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    56 минут назад

    ольга лебедева
    мыжго


    Прошу поддержать петицию в требовании вернуть минимальный размер взноса и больше не повышать его», – призывает амурчанин Сергей Варда.



    Сергей Варда недалекий и глупый человек. Плохо учился в школе, потом голод, может мозг усох. Миллион раз говорено, что буржуинский https://www.change.org властям не указ. Миллион раз говорено, что для петиций специально создали российский сайт гражданских инициатив "Российская общественная инициатива"

    Но глупые недалекие люди с трудом усваивают информацию. И таких жуть как много. На данный момент 111 точно.


    Как можно оскорблять незнакомого вам человека ?! Человек как может , так и защищает свои права. Знает он там или не знает с каким сайтом работать ,это не говорит о том что он глупый и необразованный. Скорей ,это о вашем хамском воспитании речь.


    Защищает он права свои, ога!!! Сегодня петицию на буржуинском сайте подписал, а завтра Родину продал?!

  • Viktorovichbel

    Viktorovichbel
    55 минут назад

    Старший в классе

    Негодуют только те, у кого дома по ремонту будут в далеком будущем. У меня знакомым дом отремонтировали за счёт кап ремонта, все довольны, платят исправно



    У нас капремонт будет начат в 2024-м, а платить надо сейчас. И нет гарантии, что через года три эта шарашка не свернётся и деньги утекут в непонятные руки.

  • mikey007

    mikey007
    55 минут назад



    мыжго

    для петиций специально создали российский сайт гражданских инициатив



    Около 10 тысяч инициатив там, решено из них 20. мдауш.

    ...

    не, на чендж орг шума поболее замутить можно.

    А шум по поводу своих делишек сомнительных - это единственное, чего власти не любят.

    такшта...

  • Карина 431

    Карина 431
    54 минуты назад

    Старший в классе



    Негодуют только те, у кого дома по ремонту будут в далеком будущем. У меня знакомым дом отремонтировали за счёт кап ремонта, все довольны, платят исправно



    «— Верно, верно, — сказал Остап, поостыв. — Откуда у мелкого служащего такая уйма денег! Значит, у вас все в порядке?

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    — Всего хорошего, — говорил Корейко, радостно откланиваясь.

    — До свидания, до свидания, — ответствовал Остап, — интересный вы человек. Все у вас в порядке. С таким счастьем — и на свободе! »(с)

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    39 минут назад

    АвтоГАД

    ольга лебедева

    мыжго



    Прошу поддержать петицию в требовании вернуть минимальный размер взноса и больше не повышать его», – призывает амурчанин Сергей Варда.



    Сергей Варда недалекий и глупый человек. Плохо учился в школе, потом голод, может мозг усох. Миллион раз говорено, что буржуинский https://www.change.org властям не указ. Миллион раз говорено, что для петиций специально создали российский сайт гражданских инициатив "Российская общественная инициатива"

    Но глупые недалекие люди с трудом усваивают информацию. И таких жуть как много. На данный момент 111 точно.



    Как можно оскорблять незнакомого вам человека ?! Человек как может , так и защищает свои права. Знает он там или не знает с каким сайтом работать ,это не говорит о том что он глупый и необразованный. Скорей ,это о вашем хамском воспитании речь.


    Защищает он права свои, ога!!! Сегодня петицию на буржуинском сайте подписал, а завтра Родину продал?!


    Родину распродают совсем другие люди, его не допустят туда..​ И вообще весь интернет "буржуйский" что теперь интернетом не пользоваться.

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