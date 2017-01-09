Известие о смерти 90-летней Елизаветы II появилось и исчезло с сайта королевской семьи

Фото: peoples.ru

На официальном сайте британской королевской семьи появилась публикация о смерти 90-летней Елизаветы II. Однако в скором времени запись была спешно удалена. При этом интернет-пользователи успели запечатлеть сообщение прежде, чем оно было стёрто, сообщает Life.ru.

«Королева Елизавета II умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемском дворце», – такое шокирующее сообщение увидели люди на сайте британской семьи.

Пользователи Сети тут же принялись обсуждать и комментировать столь спешное удаление записи о кончине монаршей особы. Некоторые подозревают, что члены королевской семьи хотят временно утаить от общественности смерть Елизаветы II – ведь официального опровержения данной информации до сих пор не последовало. Впрочем, также нельзя исключать, что сайт был попросту взломан.

Ранее ряд СМИ Великобритании сообщал о слабом здоровье королевы. Говорилось о том, что из-за плохого самочувствия и кашля она даже пропустила рождественское богослужение.

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