В Благовещенске пожар охватил кафе-бар изнутри и снаружи

Фото: okna-citi.kiev.ua

В среду ранним утром, 11 января, в двухэтажном кафе-баре по улице Театральной произошел пожар. Сообщение о нем поступило в 04:52. На момент прибытия огнеборцев, из окна здания шел густой дым.

В течение шести минут открытое горение было ликвидировано. Пламя повредило стену с внешней стороны на площади около двух квадратных метров, повреждено металлопластиковое окно на площади около половины квадратного метра, закопчены стены и потолок изнутри по всей площади, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

В тушении приняли участие четыре боевых расчета Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, в составе 15 человек, дежурная смена поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ.

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