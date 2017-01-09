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11января
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В Благовещенске пожар охватил кафе-бар изнутри и снаружи

В Благовещенске пожар охватил кафе-бар изнутри и снаружи
Фото: okna-citi.kiev.ua

В среду ранним утром, 11 января, в двухэтажном кафе-баре по улице Театральной произошел пожар. Сообщение о нем поступило в 04:52. На момент прибытия огнеборцев, из окна здания шел густой дым.

В течение шести минут открытое горение было ликвидировано. Пламя повредило стену с внешней стороны на площади около двух квадратных метров, повреждено металлопластиковое окно на площади около половины квадратного метра, закопчены стены и потолок изнутри по всей площади, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

В тушении приняли участие четыре боевых расчета Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, в составе 15 человек, дежурная смена поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ.

Просмотров всего: 2677

#МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    2 часа назад

    Что за бар то?

  • гедонист

    гедонист
    1 час назад

    Элит. на театральной-красноармейской. пивняк

  • АК-47

    АК-47
    49 минут назад

    Рядом с ритуальными услугами?Хорошее соседство,о чем-нибудь говорит!

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