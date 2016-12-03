Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:07 31

Зоозащитники Благовещенска предлагают амурчанам «скинуться» по 10 рублей

Зоозащитники Благовещенска предлагают амурчанам «скинуться» по 10 рублей
Фото: http://xn--80adjapb7awdo4m.xn--p1ai

Общество защиты животных «Шанс» из Благовещенска запустило акцию по сбору средств для помощи бездомным животным. Зоозащитники предлагают каждому неравнодушному перечислять 10 рублей в месяц на счета фонда. Средства пойдут на платные передержки, стерилизацию животных и другие нужды.

«Если бы каждый смог раз в месяц переводить 10 рублей в помощь бездомным, вот тогда бы мы смогли забирать с улиц города больше замерзающих и голодных животных. И также могли бы стерилизовать собак и кошек малоимущим, с баз, частных домов, где зачастую люди не могут себе этого позволить. При этом они же и являются первоисточником выброшенных щенков или котят», – пишут активисты.

Деньги можно перечислить на карту Сбербанка 4276 8030 2110 7988 (привязка к номеру 89246761405). К переводу можно добавить «10 рублей Январь ОК». Или можно пополнить баланс на телефонах 8961-951-69-59 и 8914-380-98-82.

Просмотров всего: 1332

#животные #соцзащита

распечатать

Комментарии
Показать все (31) Обсудить на форуме
  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    4 часа назад

    пополним

  • Лесная

    Лесная
    4 часа назад

    Интересно,звоню на все указанные телефоны - два недоступно,третий на 8914...... - никто трубку не берет.Это действительно акция помощи животным или ... очередная туфта? Напишите мне в личку .. плиииз.

  • nerro

    nerro
    4 часа назад

    Лесная

    Интересно,звоню на все указанные телефоны - два недоступно,третий на 8914...... - никто трубку не берет.Это действительно акция помощи животным или ... очередная туфта? Напишите мне в личку .. плиииз.



    Это же "голодные" телефоны. Они только для сбора денег, а не для разговоров. А спросить про них вы можете здесь же на форуме, в теме ОЗЖ "Шанс" http://forum.amur.info/city/60196/?page=last

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    О животных забот больше чем о людях, а ведь животные прожившие год и более на улице будут рады если б их не трогали.

  • Дамбо

    Дамбо
    4 часа назад

    Noir, кто мешает вам организовать заботу о людях?

    Думаю, отклики несомненно будут.

  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    3 часа назад

    Сообщите пожалуйста адрес вашего приюта,куда можно подвезти помощь.

  • Stat

    Stat
    3 часа назад

    Может скинетесь мне на квартиру по 10 рублей?!

  • emmka

    emmka
    3 часа назад

    Привет Елене Ивановне

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Я не дам... Я злой и равнодушный.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    3 часа назад

    хочу построить коттедж для птиц которым лень хотят улетать на юг

    шлите мне деньги

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    3 часа назад

    Gangstarrхочу построить коттедж для птиц которым лень хотят улетать на юг

    шлите мне деньги


    Боян. Старый и тупой.

  • ROP_35

    ROP_35
    3 часа назад

    Я тоже не дам. Закалебали эти зоозащитники. Я бы этих собачек и кошечек усыпил и все. Они один черт плодятся и плодятся. Я равнодушен к животному миру.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    Свободу попугаям!

    Gangstarr

    хочу построить коттедж для птиц которым лень хотят улетать на юг

    шлите мне деньги



    Боян. Старый и тупой.


    знаю, а тут не боян?

    или тут бодрый развод?

  • tankist btb

    tankist btb
    2 часа назад

    жалко конечно собачек. но мы вырастили и выкормили собачку и не одну. Денег не просили. осталась одна такса. А красавца Шрека похожи убили и съели

  • Евлеслав

    Евлеслав
    2 часа назад

    Я тоже не дам. Даже на летальные инъекции. Это забота муниципалов. Вернулся из Китая. Там не встретил ни одного беспризорного животного. Нельзя. Если появляются, сразу же попадают на мыловарни. В общем, решение проблемы есть.

  • Громова

    Громова
    2 часа назад

    жесть...люди!)) 10 рублей жалко в МЕСЯЦ?!))) Мелочные,противно!

    Проходите тогда мимо и не пишите здесь. Позорище.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    2 часа назад

    я бы дал намного больше за отстрел этих блохастых тварей! а заодно из отстрел социальной группы "зоозащитники".

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    Громова

    жесть...люди!)) 10 рублей жалко в МЕСЯЦ?!))) Мелочные,противно! Проходите тогда мимо и не пишите здесь. Позорище.



    а на что деньги пойдут?

    дойдут до цели?

    или зоозащитники за каждые 10р будут отчитываться?

    и писать тут может кто угодно и что угодно, естественно в пределах правил данного форума

  • tankist btb

    tankist btb
    2 часа назад

    вот такие были собачки

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    2 часа назад

    Сегодня эти блохастые твари покусали моего ребенка возле школы, а эти им еще и на кормежку собирают?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    2 часа назад

    удален

  • Local

    Local
    2 часа назад

    Блин, ну не дадите червонец, и хрен с вами. Фуле тут конкурс кто кого бесноватей устраивать?

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Local

    Блин, ну не дадите червонец, и хрен с вами. Фуле тут конкурс кто кого бесноватей устраивать?



    +++++++++++++++++++++++++

  • Дамбо

    Дамбо
    2 часа назад

    волонтеры обеспечивают питанием и лечением тех животных, которые находятся у них на передержке, а не разбрасывают корм "блохастым тварям", которые кусают детей. И напали, скорее всего, именно домашние собаки из частного сектора, которые находятся на свободном выгуле.

    Не понимаю, зачем форумчане начинают активно возбуждаться на тему, которая им не интересна и не нужна?

    А если вы переживаете, что зоозащитники на ваши 10 рублей в кабак сходят, то несите тогда "натурпродукты" - корма и лекарства.

    Или мимо.

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    домовенок

    Local

    Блин, ну не дадите червонец, и хрен с вами. Фуле тут конкурс кто кого бесноватей устраивать?



    +++++++++++++++++++++++++



    +++!!!

  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    Дамбоволонтеры обеспечивают питанием и лечением тех животных, которые находятся у них на передержке, а не разбрасывают корм "блохастым тварям", которые кусают детей. И напали, скорее всего, именно домашние собаки из частного сектора, которые находятся на свободном выгуле.

    Не понимаю, зачем форумчане начинают активно возбуждаться на тему, которая им не интересна и не нужна?

    А если вы переживаете, что зоозащитники на ваши 10 рублей в кабак сходят, то несите тогда "натурпродукты" - корма и лекарства.

    Или мимо.


    конечно конечно.. только домашние и нападают, а не стаи беспризорные..

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    36 минут назад

    Мужики, а давайте все кто против диких и беспризорных собак соберутся и помогут девчонкам ловить этих собак. А то пару дней назад читала, что девчонки одни не могут поймать собаку с петлей на шее. Меня саму дважды кусали собаки, я даже в полицию и в прокуратуру писала ответ ноль. У меня кот и кошка. А вообще это обязанность Администрации следить за стаями и отлавливать их. Вот только кое кто на этом наживается и за мой счет, за счет моих налогов.

  • BigLife

    BigLife
    26 минут назад

    Ребят, спасибо, что помогаете!) Волонтеры с таким подспорьем будут стерилизовать животных помогать тем, кто не может себе этого позволить, но их животные постоянно приносят щенят/котят и их выставляют на улицу. Это частный сектор, базы, малоимущие. Также можете сообщать о соседях , которые постоянно разводят живность. Как правило это неблагополучные жители. Пишите мне в лс.

    Об оказании помощи едой и тд также пишите мне в лс.

    Также все поступления всегда публикуются на ветке http://forum.amur.info/city/60166/?page=last постепенно. Так что свои переводы вы там сможете отследить.

  • АК-47

    АК-47
    20 минут назад

    Кому не нравится инициатива-проходите мимо!Вас ведь никто не заставляет!А язвительные-типа скиньтесь мне на ремонт-так организуй сбор,может и соберешь,скорее,кучу матов!

  • АК-47

    АК-47
    10 минут назад

    отстрел социальной группы "зоозащитники".

    попахивает призывами к совершению терактов

    --

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    3 минуты назад

    Леночка 19--

    Мужики, а давайте все кто против диких и беспризорных собак соберутся и помогут девчонкам ловить этих собак. А то пару дней назад читала, что девчонки одни не могут поймать собаку с петлей на шее. Меня саму дважды кусали собаки, я даже в полицию и в прокуратуру писала ответ ноль. У меня кот и кошка. А вообще это обязанность Администрации следить за стаями и отлавливать их. Вот только кое кто на этом наживается и за мой счет, за счет моих налогов.



    круто сказано)) господин Кинстинтинов бегает по Ленина за собаками в лаковых туфлях и с пузом на перевес)))

    спасибо, повеселили.

Показать все (31) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В амурском центре «Мечта» 70 человек прошли школу приемных родителей
Происшествия 8

Ребенку-инвалиду из Свободного за один день купили необходимый ему аппарат
Общество 3

Три амурских заповедника отмечают профессиональный праздник

Происшествия 36

Сотни благовещенцев встали в очередь по замене медполисов