Зоозащитники Благовещенска предлагают амурчанам «скинуться» по 10 рублей

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Общество защиты животных «Шанс» из Благовещенска запустило акцию по сбору средств для помощи бездомным животным. Зоозащитники предлагают каждому неравнодушному перечислять 10 рублей в месяц на счета фонда. Средства пойдут на платные передержки, стерилизацию животных и другие нужды.

«Если бы каждый смог раз в месяц переводить 10 рублей в помощь бездомным, вот тогда бы мы смогли забирать с улиц города больше замерзающих и голодных животных. И также могли бы стерилизовать собак и кошек малоимущим, с баз, частных домов, где зачастую люди не могут себе этого позволить. При этом они же и являются первоисточником выброшенных щенков или котят», – пишут активисты.

Деньги можно перечислить на карту Сбербанка 4276 8030 2110 7988 (привязка к номеру 89246761405). К переводу можно добавить «10 рублей Январь ОК». Или можно пополнить баланс на телефонах 8961-951-69-59 и 8914-380-98-82.

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#животные #соцзащита

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