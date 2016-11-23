Кадыров публично проклял Сталина и поблагодарил Хрущёва

Фото: grozniy.monavista.ru

Рамзан Кадыров, выступая на торжественном собрании в День восстановления государственности чеченского народа, проклял Иосифа Сталина за депортацию чеченцев и ингушей в 1944 году. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы Республики, из-за событий тех лет чеченский народ оказался «на краю пропасти», и в этом прямая вина Сталина.

«Целый народ, голословно обвиненный в предательстве и отправленный в ссылку, был реабилитирован и восстановлен в правах. Наши предки столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества. После ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле. Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!» – написал Кадыров в Instagram. Также от имени чеченского народа он выразил благодарность Никите Хрущёву за возвращение чеченцев на родину.

«Новый руководитель государства Никита Хрущёв добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на Родину! Мы за это искренне благодарны ему», – написал Кадыров, добавив, что по его поручению одна из красивых площадей Грозного названа именем Хрущёва.

По приказу Сталина 23 февраля 1944 года чеченский и ингушский народы были высланы в Среднюю Азию и Сибирь, а Чечено-Ингушская автономия упразднена. Два народа провели в ссылке 13 лет и начали возвращаться домой лишь в 1957 году, когда указом Хрущёва их автономия была восстановлена, а ограничения на перемещение «спецпереселенцев» сняты.

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