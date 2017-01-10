Новогодние праздники: молодежь выбирает ТНТ

По итогам первых восьми дней 2017 года канал ТНТ занял лидирующее место среди российских телеканалов по аудитории в возрасте 18-30 лет, показав среднюю долю 13,6 % (по данным Mediascope). На втором месте среди молодежи по итогам новогодних праздников — Первый канал с долей 12,5 %. Замыкает тройку лидеров СТС со средней долей 9 %.

Не менее уверенно ТНТ начал год по целевой аудитории 14-44 лет: средняя доля с 1 по 8 января составила 12,5 %. Идущий на первом месте Первый канал показал в этот период долю 12,7 %, идущий третьим СТС — 8,1 %.

Сразу несколько дней из новогодних праздников канал ТНТ занимал первое место по аудитории 14-44: 5 и 6 января, в дни показа марафона программы «Битва экстрасенсов», с долей 15,7 % и 16,3 % соответственно, 7 января, в день марафона юмористического шоу «Однажды в России» с долей 11,1 % и, наконец, 8 января, когда по ТНТ показывали четыре фильма про Гарри Поттера — и зрители принесли каналу долю 14,8 %.

Лояльной аудитория ТНТ осталась даже в новогоднюю ночь: обращение президента России Владимира Владимировича Путина, которое одновременно транслировалось на всех общенациональных каналах страны, на ТНТ оказалось третьим по популярности среди всех каналов с долей 13,1 %.

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