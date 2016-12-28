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18 января открывается авиасообщение между Хабаровском и Тындой

18 января открывается авиасообщение между Хабаровском и Тындой
Фото: www.ainonline.com

Авиакомпания «Аврора» с 18 января 2017 года начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Хабаровск – Тында – Хабаровск. Минимальный тариф в одну сторону с учётом такс и сборов составит от 4 000 рублей. Рейс будет выполняться дважды в неделю, по средам и субботам.

Расписание рейсов следующее: вылет из Хабаровска – в 9:25, прибытие в Тынду – в 10:35, вылет из Тынды – в 11:35, прибытие в Хабаровск – в 14:35. Обслуживать новую линию будут современные воздушные суда Q400. Время в полете – 2 часа 10 минут.

В расписании предусмотрены удобные стыковки трансферной перевозки пассажиров из Хабаровска по маршрутной сети компаний группы «Аэрофлот» в города Дальнего Востока, Сибири и стран АТР, сообщает сайт авиакомпании «Аврора».

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#транспорт #Тында

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