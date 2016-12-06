В Октябрьском районе пенсионер попал под машину

10 января в Амурской области наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД пресекли более 1 570 нарушений Правил дорожного движения. Девять водителей попались пьяными.

В Благовещенске и Благовещенском районе ПДД нарушили 1 289 раз. 4 водителя задержаны в состоянии алкогольного опьянения, 986 человек превысили скоростной режим, 23 человека нарушили правила пользования ремнём безопасности. Девять человек нарушили правила перевозки детей.

На дорогах области зарегистрировано одно ДТП – в 19:10 в селе Максимовка Октябрьского района 38-летний водитель Toyota Wish наехал на 68-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. Пешехода доставили в больницу, сообщает амурское управление ГИБДД.

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#ДТП

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