Беременный 20-летний британец готовится родить ребёнка

Фото: facebook.com

Гражданин Великобритании Хайден Кросс, сменивший пол с женского на мужской, объявил о беременности. 20-летний молодой человек из города Глостер заявил, что является первым в стране мужчиной, оказавшимся в положении, передаёт «Лента.ру» со ссылкой на Metro.

Отмечается, что британец, находящийся на четвёртом месяце беременности, физиологически всё ещё остается женщиной, что и позволило ему зачать ребёнка.

Кросс станет родителем-одиночкой, поскольку ребёнок был зачат от донора спермы. Подходящего кандидата Кросс нашел с помощью социальных сетей. Решение о смене пола Хайден принял в возрасте 17 лет. Три года после этого он принимал необходимые гормональные препараты и сделал паспорт, где указана уже новая гендерная принадлежность. Однако затем Кросс решил притормозить процесс смены пола, поскольку почувствовал непреодолимое желание родить ребёнка.

«Беременность – это очень женственно. И противоречит тому, как я ощущаю своё тело. Но я хотел ребенка сейчас, чтобы завершить процесс смены пола в молодом возрасте», – пояснил молодой человек.

По словам Хайдена, после родов он закончит процесс смены пола, удалив молочные железы и яичники. Он также уточнил, что не будет скрывать от ребенка информацию о том, что раньше был женщиной.

Это не первый случай в мировой практике, когда люди, сменившие пол с женского на мужской решают самостоятельно родить ребёнка. Так, житель американской Филадельфии Кэйден Коулман забеременел через десять лет после смены пола. Причем он и его постоянный партнёр узнали об этом лишь на 21-й неделе беременности. Врачи предположили, что «будущий мама» забеременел, когда сделал перерыв в приёме мужских гормонов перед подготовкой к мастэктомии (удалению молочных желёз).

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#жизнь

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