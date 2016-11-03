Ребенку-инвалиду из Свободного за один день купили необходимый ему аппарат

В Свободном мальчику-инвалиду Никите Порядному потребовался электроотсос для постоянной санации трахеобронхиального дерева. Родственники стали собирать средства на его приобретение, однако в течение одного дня покупку аппарата организовала депутат областного заксобрания Ирина Киевская.

«Я видела сама, как это выглядит, когда задыхается родной, близкий человек от того, что не происходит санация, не очищаются легкие. На это страшно смотреть. А тут я представила, как страдает маленький ребенок, а мама на это смотрит. И сразу первой мыслью было: найти и купить этот аппарат. Никакие деньги не стоят жизни человеческой, тем более ребенка. По счастью, в Благовещенске такой аппарат удалось найти. Думаю, что это поможет облегчить страдания малыша, главное, чтобы он был здоров», – рассказала Ирина Киевская.

Депутат в это время находилась не в Благовещенске. Она созвонилась с сыном и попросила купить электроотсос.

Как сообщает портал Gzt-sv.ru, Иpинa Aлeкcaндpoвнa нaмepeнa в cpoчнoм пopядкe opгaнизoвaть кoнcyльтaции oпытныx вpaчeй-cпeциaлиcтoв пo пpaвильнoмy иcпoльзoвaнию aппapaтa. Сам прибор в ближайшее время доставят ребенку.

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