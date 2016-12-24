МЧС: лёд на Амуре безопасен для проведения международного хоккейного матча

14 января в 13 часов на льду Амура в районе улицы Мухина, 1, пройдёт международный матч по хоккею. Амурские спасатели, пожарные, инспекторы ГИМС и водолазы обеспечат безопасность проведения поединка.

На месте проведения хоккейного турнира выставят квадроциклы, снегоходы, пожарные и спасательные автомобили для оперативного реагирования в случае необходимости.

«Январь для проведения международного поединка был выбран не случайно. К этому времени лёд на реке Амур достигает безопасной толщины. Уже дважды спасатели поисково-спасательного отряда Благовещенска под контролем государственных инспекторов ГИМС проводили замеры толщины ледового покрова. На сегодняшний день его толщина более 50 сантиментов. Очередной раз проверим толщину льда накануне матча, 13 января. Все вопросы обеспечения безопасности проведения международного спортивного мероприятия решены»», – рассказал начальник управления МЧС России по Амурской области Матвей Гибадулин.

Как сообщает амурское управление МЧС России, отправной точкой для проведения дружеской хоккейной встречи стала фотография, сохранившаяся у ветеранов амурского хоккея. На снимке 1955 года запечатлена встреча сборных команд Амурской области и провинции Хэйлунцзян на трансграничной реке Амур. Матч решено повторить спустя 61 год.

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