В марте на пачках сигарет в странах ЕврАзЭС появятся новые устрашающие картинки

Фото: ТАСС

С 17 марта этого года на пачках сигарет в странах Евразийского экономического сообщества появятся новые устрашающие картинки. Об этом говорится в распространённом пресс-службой Евразийской экономической комиссии пресс-релизе, передаёт «Российская планета» со ссылкой на ТАСС.

«Предусмотрено использование самого неприятного, по мнению учёных, грязно-коричневого цвета с кодировкой Pantone 448C. Площадь предупреждения должна быть не менее половины площади каждой из основных сторон потребительской упаковки», – отмечается в сообщении.

На пачки сигарет планируется нанести изображения последствий таких тяжёлых болезней, как пародонтоз, гангрена и рак.

Кроме того, на сигаретные пачки запретят наносить картинки или надписи, рождающие приятные ассоциации, напоминающие о чём-то вкусном и полезном, например, о ягодах или фруктах.

Также будет запрещено указывать на упаковках количество никотина и смол, чтобы потребители не думали, что, чем меньше содержание вредных веществ, тем безопаснее продукт.

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