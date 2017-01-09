Прогноз погоды в Амурской области на 12 января: увеличение облачности, ветер и снег

Фото: artfile.me

В четверг, 12 января, ночью в Амурской области ожидается переменная облачность, местами начнется слабый снег. Скорость северо-западного ветра составит 3-8 метров в секунду, порывы будут достигать 13 метров. Ночные температуры составят 31…36, местами – до 26 градусов мороза.

Днем облачность увеличится, в большинстве районов будет идти слабый и умеренный снег, местами переходящий в слабую метель. Подует сильный северо-западный ветер со скоростью до 17 метров в секунду. Уличные термометры покажут 12-17, местами – до 20-25 градусов ниже нуля.

В Благовещенске ночью осадков не будет. Скорость северо-западного ветра составит 7-12 метров в секунду, температура воздуха – 24-26 градусов.

Днем синоптики Амурского гидрометцентра прогнозируют увеличение облачности и слабый снег. Северо-западный ветер разовьет скорость до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха снизится до 13-15 градусов.

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