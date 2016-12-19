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11января
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Сегодня, 13:45 1

По факту смерти ребёнка в Белогорске пройдёт вневедомственная экспертиза

Для установления всех обстоятельств смерти новорождённой из Белогорска будет проведена вневедомственная экспертиза. Медицинские документы направлены в страховую компанию ОАО «МСК "СОГАЗ-Мед"» для оценки качества оказания медицинской помощи матери и ребёнку.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Белогорске возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка. Девочка, родившаяся 14 ноября 2016 года, умерла 1 января 2017 года в Амурской областной детской клинической больнице.

«По каждому случаю младенческой смертности на территории Амурской области проводится ведомственная оценка качества организации медицинской помощи с участием врачебной комиссии медицинской организации, где оказывалась медицинская помощь матери и ребёнку, с последующим рассмотрением случая на заседании региональной комиссии по разбору случаев младенческой и детской смертности министерства здравоохранения Амурской области», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе амурского правительства со ссылкой на региональный минздрав.

Роды проходили в Белогорской больнице. У новорождённой были диагностированы родовая травма, разрыв печени, внутриутробное кровотечение.

Ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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#Белогорск #дети #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    35 минут назад

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