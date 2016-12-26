Гости «Эха Москвы в Благовещенске» 12 января: астролог и доктор филологических наук

Утром 12 января в студию «Эха Москвы в Благовещенске» придет астролог Анна Вольницкая. Она расскажет радиослушателям о 2017-м – годе Огненного петуха. Ведущие – Нино Кохреидзе и Олег Никитин.

Днем в эфир выйдет краеведческий радиосериал «Амурские волны». Тема – «Бремя ненависти и кровавой борьбы: Гражданская война в сознании и произведениях русских писателей-дальневосточников. Поэты Леонид Ещин и Марианна Колосова».

Собеседница ведущего Михаила Митрофанова – Анна Забияко, заведующая кафедрой литературы и мировой художественной культуры АмГУ, профессор, доктор филологических наук.



Ведущие дневного и вечернего эфиров – Екатерина Кузьмина. Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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