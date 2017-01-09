В Приамурье 12 января ожидается сильный ветер

Фото: proza.ru

В среду, 12 января, в Амурской области ожидается усиление северо-западного ветра. Местами его порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

В Благовещенске порывы ветра будут 10-15 метров в секунду, сообщает управление по делам ГОЧС Благовещенска со ссылкой на амурских синоптиков.

Управление по делам ГОЧС города Благовещенска информирует, что в этот период увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, падения ветвей деревьев, срыва рекламных щитов, повреждения кровли домов, получения ушибов и травм населением.

Необходимо исключить паркование транспортных средств возле зданий, строений, насаждений; особое внимание уделить детям; руководителям предприятий, использующих в работе подъёмно-транспортное оборудование, обеспечить его надёжное крепление.

Находясь на улице, следует избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону: 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: 51-81-12.

Просмотров всего: 315

#погода

распечатать