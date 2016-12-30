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11января
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Амурские власти оценят, как использовать пустующий корпус Благовещенской клинической больницы

Амурские власти оценят, как использовать пустующий корпус Благовещенской клинической больницы
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В правительстве Амурской области обсудили использование недвижимого имущества региона. Министр Сергей Ховрат доложил губернатору Александру Козлову о повышении эффективности использования объектов.

Так, по словам Сергея Ховрата, удалось вовлечь в оборот 139 объектов недвижимости, в результате чего расходы областного бюджета на их содержание сократились на 15 миллионов рублей. Кроме этого, всего за год в результате использования имущества, продажи, передачи в аренду в бюджет области поступило доходов на сумму более 220 миллионов рублей.

«Это на 50 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Аналогичная работа в соответствии с вашим поручением проводится и на муниципальном уровне. Там вовлечено в оборот 427 объектов недвижимости, доходы от аренды составили более 355 миллионов рублей в год. Кроме того, продолжена работа по контролю за эффективностью деятельности муниципальных предприятий. В результате количество убыточных МУП сократилось с 35 до 25», – рассказал министр имущественных отношений.

Глава региона предложил по объектам недвижимости, которые не удаётся вовлечь в оборот из-за того, что они располагаются в отдалённых населённых пунктах (в посёлке Пионерский Мазановского района и в посёлке Уруша Сковородинского района), рассмотреть возможность передачи в государственно-частное партнёрство для организации бизнеса или изменения формата использования недвижимости.

«Может, рассмотреть вопрос перевода этих объектов в жилой фонд. Для привлечения учителей, фельдшеров на село», – предложил Александр Козлов.

На встрече глава региона поинтересовался у министра, какие есть предложения по использованию объекта Благовещенской городской клинической больницы, расположенного в переулке Уралова, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Министерство здравоохранения предлагает использовать здание, в том числе для размещения детских поликлиник, которые разбросаны по городу Благовещенску, женских консультаций. Те площади, которые они занимают, их недостаточно для качественного оказания услуг. Этот вопрос прорабатывается», – ответил Сергей Ховрат.

«У меня есть предложение сегодня туда проехать, посмотреть, оценить вместе с профильными министерствами на месте и принять решение», – предложил Александр Козлов.

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#областная власть

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Комментарии
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  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    Лишь бы как с троллейбусным депо не вышло...

  • sinica

    sinica
    58 минут назад

    И с музыкальной школой... Скорее всего на этих местах скоро вырастут небоскребы и квартиры по заоблачным ценам.. либо китайки и торговые центры..

  • OT

    OT
    51 минута назад

    Кого-бы еще откуда "турнуть" чтоб можно было его место занять?

  • oenesterov

    oenesterov
    32 минуты назад

    sinica

    И с музыкальной школой... Скорее всего на этих местах скоро вырастут небоскребы и квартиры по заоблачным ценам.. либо китайки и торговые центры..



    любопытно узнать что бы вы предложили там построить. Металлургический завод? Или завод по сборке айфонов?

  • OT

    OT
    24 минуты назад

    oenesterov

    sinica

    И с музыкальной школой... Скорее всего на этих местах скоро вырастут небоскребы и квартиры по заоблачным ценам.. либо китайки и торговые центры..



    любопытно узнать что бы вы предложили там построить. Металлургический завод? Или завод по сборке айфонов?



    Восстанавливать все то, что было или обновлять все, что было.

    Но раз хотят родить котят, то уж мяукать кто-то станет точно.

  • СаняCh

    СаняCh
    3 минуты назад

    Главное что простаивать не будет, а то что там будет поликлиника... Да кто вообще в этом может упрекнуть...

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