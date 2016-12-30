Амурские власти оценят, как использовать пустующий корпус Благовещенской клинической больницы

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В правительстве Амурской области обсудили использование недвижимого имущества региона. Министр Сергей Ховрат доложил губернатору Александру Козлову о повышении эффективности использования объектов.

Так, по словам Сергея Ховрата, удалось вовлечь в оборот 139 объектов недвижимости, в результате чего расходы областного бюджета на их содержание сократились на 15 миллионов рублей. Кроме этого, всего за год в результате использования имущества, продажи, передачи в аренду в бюджет области поступило доходов на сумму более 220 миллионов рублей.

«Это на 50 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Аналогичная работа в соответствии с вашим поручением проводится и на муниципальном уровне. Там вовлечено в оборот 427 объектов недвижимости, доходы от аренды составили более 355 миллионов рублей в год. Кроме того, продолжена работа по контролю за эффективностью деятельности муниципальных предприятий. В результате количество убыточных МУП сократилось с 35 до 25», – рассказал министр имущественных отношений.

Глава региона предложил по объектам недвижимости, которые не удаётся вовлечь в оборот из-за того, что они располагаются в отдалённых населённых пунктах (в посёлке Пионерский Мазановского района и в посёлке Уруша Сковородинского района), рассмотреть возможность передачи в государственно-частное партнёрство для организации бизнеса или изменения формата использования недвижимости.

«Может, рассмотреть вопрос перевода этих объектов в жилой фонд. Для привлечения учителей, фельдшеров на село», – предложил Александр Козлов.

На встрече глава региона поинтересовался у министра, какие есть предложения по использованию объекта Благовещенской городской клинической больницы, расположенного в переулке Уралова, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Министерство здравоохранения предлагает использовать здание, в том числе для размещения детских поликлиник, которые разбросаны по городу Благовещенску, женских консультаций. Те площади, которые они занимают, их недостаточно для качественного оказания услуг. Этот вопрос прорабатывается», – ответил Сергей Ховрат.

«У меня есть предложение сегодня туда проехать, посмотреть, оценить вместе с профильными министерствами на месте и принять решение», – предложил Александр Козлов.

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#областная власть

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