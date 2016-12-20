11 января больше ста тысяч амурских пенсионеров получат на карты по 5 000 рублей

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Амурская область 11 января получила более миллиарда рублей для финансирования единовременных выплат пенсионерам. Каждому, кому назначена любая гражданская пенсия, будут перечислены 5 000 рублей. Сегодня к вечеру деньги поступят на счета амурчан, которые получают пенсии через банк. Таких пенсионеров в области – 108 тысяч человек.

Единовременная выплата заменяет вторую индексацию пенсий, которую не удалось провести в 2016 году. В следующем году процесс повышения пенсий вернётся к прежнему порядку: в феврале выплаты неработающим получателям страховых пенсий будут увеличены ориентировочно на 5,8 %, в апреле социальные пенсии планируется повысить на 2,6%, независимо от того, работает пенсионер или нет. С 1 февраля планируется увеличить на 5,8 % размеры ЕДВ, которые получают федеральные льготники.

Доставка единовременных выплат через почту начнётся с 13 января 2017 года. Через почтовые отделения пенсии получают ещё почти 130 тысяч пенсионеров. Тем, кому выплаты обычно доставляют до 13 числа, 5 000 рублей принесут дополнительно, всем остальным – вместе с пенсией. Если пенсионер по каким-то причинам не сможет получить единовременную выплату в установленный срок, он может до 28 января включительно обратиться в своё почтовое отделение и забрать деньги, сообщает амурское отделение ПФР.

Выплата в размере 5 000 рублей положена работающим и неработающим пенсионерам, которым выплачивают страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. В том числе деньги получат дети-инвалиды и дети, потерявшие одного или обоих родителей. Выплату от Пенсионного фонда доставят и бывшим военным, получающим гражданские пенсии.

По 5 000 рублей пенсионеры получат независимо от наличия других выплат или мер социальной поддержки. Никаких справок и заявлений в Пенсионный фонд приносить не нужно.

Также пенсионеры, имеющие пенсии только от своих силовых ведомств (военные пенсионеры, пенсионеры МЧС, ФСКН, ФСИН и войск национальной гвардии), получат 5 000 рублей от пенсионных отделов этих структур.

Законом установлен запрет на любые удержания (штрафы, кредиты, алименты, судебные взыскания) с этих выплат. Ветераны боевых действий, получающие только ЕДВ от Пенсионного фонда и не имеющие пенсии, права на 5 000 рублей не имеют.

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#жизнь #закон

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