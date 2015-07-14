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11января
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Сегодня, 12:31 12

Беременной благовещенке продали пирожные с плесенью

Беременной благовещенке продали пирожные с плесенью

Одна из жительниц областного центра чуть не полакомилась пирожными с плесенью. Дома после покупки она решила попить чай и ужаснулась – на заварных пирожных с варёным сгущённым молоком был белый налёт.

О такой неудачной покупке в супермаркете по адресу: улица Ленина, 60, своей беременной жены сообщил в редакцию ИА «Амур.инфо» благовещенец. По его словам, выяснилось, что на момент покупки сладости от местного производителя оказались просроченными почти на 10 дней.

Горожанин сообщил, что обратно товар в магазин не относили, в управление Роспотребнадзора не обращались – «были другие проблемы и как-то совсем из головы вылетело. Но хочу предупредить людей, чтоб были внимательнее и аккуратнее!»

Другая горожанка в одной из соцсетей делится, что купила в супермаркете по адресу: улица Амурская, 108, пельмени на развес и попала в больницу с пищевым отравлением. «А до этого подруге там попалась тухлая курица. Не ходите туда. Здоровье дороже», – пишет девушка. При этом остаётся без ответа, обращалась ли она в соответствующие органы.

Между тем в управлении Роспотребнадзора по Амурской области работает общественная приёмная по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей. Приём по предварительной записи по телефону 8(4162) 52-56-29 проводится по адресу: Благовещенск, улица Первомайская, 30.

Телефон горячей линии 20-20-20.

Просмотров всего: 1432

#закон #торговля

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Комментарии
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  • luna

    luna
    1 час назад

    Фотографии он сделал, а в органы соответсвующие не пошел - некогда. Заголовок про беременную вообще к чему? Только беременным нельзя продавать? или беременных продавцы в магазине должны отводить в сторонку и предупреждать об опасной покупке? Не статья, а бред...

  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    я так думаю -это одна и та же барышня

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    1 час назад

    Фигня какая то

  • Fair

    Fair
    1 час назад

    наш универсам славится просрочкой

  • В96

    В96
    1 час назад

    Провокация!

  • В96

    В96
    1 час назад

    В других супермаркетах известных очень много просрочки, Вы ходите только в универсам?

  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    беспантовый вброс в стиле "соцсетей"

  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    это все равно,что я дам инфу о том,чт овидел валяющегося на асфальте пьяного губернатора, приложу фото человека"одеждой и формой тела похожего на губернатора", ну и маленько добавлю от себя атк сказать.

  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    при этом укажу,что конкретно видел ,что это губернатор, и даже разговаривал с ним, но сфотать не смог тк карта памяти переполнилась

  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    этим занимаются беспантовые студентки,которым делать нефиг. А местные сми им еще и помогают в распространении всякой чуши

  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    Может, это наоборот клиентоориентированный подход?

    Беременным же то орбит со вкусом сушенных тараканов, то подснежничный пунш в январе подавай) А тут решили предугадать желания заранее. Ошиблись немного.

    Ньюсмейкеру на заметку: жалобы будут работать действеннее, если их делать в Роспотребнадзор по ФАКТУ. В данном случае он ничем не отличается от спидоносных мандаринщиков и прочих спамеров.

  • mstya

    mstya
    19 минут назад

    luna

    Фотографии он сделал, а в органы соответсвующие не пошел - некогда. Заголовок про беременную вообще к чему? Только беременным нельзя продавать? или беременных продавцы в магазине должны отводить в сторонку и предупреждать об опасной покупке? Не статья, а бред...



    Просто, открыт сезон охоты на дам в "положении" и именно этой категории покупателей и продавали эти спецпирожные! Причем, проверяли наличие справки из женской консультации и прямиком в кассу.

    PS Автор, просто Бог заголовков 80уровня (ржунимагу). Добавлю в копилку и этот.

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