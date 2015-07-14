Беременной благовещенке продали пирожные с плесенью

Одна из жительниц областного центра чуть не полакомилась пирожными с плесенью. Дома после покупки она решила попить чай и ужаснулась – на заварных пирожных с варёным сгущённым молоком был белый налёт.

О такой неудачной покупке в супермаркете по адресу: улица Ленина, 60, своей беременной жены сообщил в редакцию ИА «Амур.инфо» благовещенец. По его словам, выяснилось, что на момент покупки сладости от местного производителя оказались просроченными почти на 10 дней.

Горожанин сообщил, что обратно товар в магазин не относили, в управление Роспотребнадзора не обращались – «были другие проблемы и как-то совсем из головы вылетело. Но хочу предупредить людей, чтоб были внимательнее и аккуратнее!»

Другая горожанка в одной из соцсетей делится, что купила в супермаркете по адресу: улица Амурская, 108, пельмени на развес и попала в больницу с пищевым отравлением. «А до этого подруге там попалась тухлая курица. Не ходите туда. Здоровье дороже», – пишет девушка. При этом остаётся без ответа, обращалась ли она в соответствующие органы.

Между тем в управлении Роспотребнадзора по Амурской области работает общественная приёмная по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей. Приём по предварительной записи по телефону 8(4162) 52-56-29 проводится по адресу: Благовещенск, улица Первомайская, 30.

Телефон горячей линии 20-20-20.

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