В Амурской области работает десять ледовых переправ

Фото: 28.mchs.gov.ru

В Михайловском районе начала работу международная грузопассажирская ледовая переправа на реке Амур между поселками Поярково в России и Сюньке в КНР. Это уже десятая переправа в Амурской области. К эксплуатации ее допустила специальная комиссия – переправа соответствует всем техническим требованиям.

Еще в середине ноября была открыта переправа на реке Селемдже между поселками Коболдо и Огоджа, а в конце ноября – на реке Гилюй между городом Зеей и поселком Береговой. В декабре в Зейском районе допущена к эксплуатации ледовая переправа, которая проходит через реку Деп по автодороге Юбилейный – Октябрьский, и технологическая ледовая переправа на реке Арби, что в 22 километрах от села Ивановка. В Тындинском районе допущена к эксплуатации ледовая переправа на реке Нюкже между поселком Юктали и селом Усть-Нюкжа.

В Благовещенском районе на реке Амур открыли международную ледовую переправу Благовещенск – Хэйхэ. Затем была открыта для движения автодорога Введеновка – Февральск – Экимчан и подъезд к поселку Ивановский на реке Селемдже. На реке Зее в Шимановском районе заработала переправа между селами Ураловка и Кухтерин Луг, а в селе Чагоян переправа соединила левый и правый берега реки.

В среду, 11 января, комиссия проверяет готовность к эксплуатации ледовой переправы на реке Зее между Свободным и поселком Введеновка, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Просмотров всего: 98

#МЧС #транспорт

распечатать