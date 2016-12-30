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11января
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Туроператоры продлят за свой счёт отдых россиянам в затопленном Таиланде

Туроператоры продлят за свой счёт отдых россиянам в затопленном Таиланде
Фото: deita.ru

Отдых российских туристов в пострадавшем от наводнения Таиланде туроператоры продлят за свой счёт. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Как отметила на пресс-конференции директор Ассоциации Майя Ломидзе, туроператоры идут навстречу своим клиентам в связи со случившимся в начале года наводнением на юге страны, несмотря на то, что власти Таиланда не объявляли чрезвычайной ситуации.

Ломидзе заверила, что туристы останутся в тех же отелях, в которых и были, до тех пор, пока не появится возможность выбраться из зоны затопления. По её словам, никакая другая помощь российским гражданам в данной ситуации не требуется, среди наших соотечественников пострадавших нет.

Директор Ассоциации уточнила, что до 10 января в Таиланде находилось около 8 тысяч туристов из России, сейчас там остаётся вдвое меньше россиян.

Как сообщало Амур.инфо, в январе 2017 года из-за разбушевавшейся непогоды на острове Самуи оказалась подтоплена главная дорога и задержан ряд рейсов в местном международном аэропорту. Ростуризм следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с ситуационно-кризисным центром МИД РФ и консульским отделом посольства России в Таиланде.

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#отдых #погода #туризм

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