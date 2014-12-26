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Известная в Благовещенске знахарка Мария Тарутантова скончалась

Известная в Благовещенске знахарка Мария Тарутантова скончалась

На 103-м году жизни в столице Амурской области скончалась известная знахарка Мария Тарутантова. Информацию об этом корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердили в отделе ЗАГСа по Благовещенску и Благовещенскому району. В августе 2016 года знахарке бабе Маше, как её все называли, исполнилось 102 года.

Жительница Благовещенска Мария Тарутантова пережила две мировые войны, революцию и перестройку. О её судьбе писал колумнист Амур.инфо Александр Ярошенко.

Накануне 100-летнего юбилея Мария Алексеевна рассказывала журналистам «Альфа-канала» о своей мечте – пожить в благоустроенном жилье.

Несмотря на почтенный возраст, Мария Тарутантова помогала людям, никому не отказывала и никогда не брала денег за помощь. При этом жила не в лучших условиях, ютилась в холодном доме. Волонтёры помогали старушке, как могли, но этого было недостаточно.

В августе 2016 года знахарка рассказала, что в 2015 году она получила вместо обещанной квартиры сертификат на полтора миллиона рублей, купила комнату. Но выяснилось, что она не приспособлена для жилья, да и с переездом помочь было некому. В администрации Благовещенска тогда сообщили, что Марии Тарутантовой был предоставлен сертификат, на который она приобрела квартиру общей площадью 35,9 квадратных метра по адресу: улица Шафира, 64. По словам специалистов, квартира находится на первом этаже, дверные проемы расширены, и специально для бабы Маши там оборудовали пандус и подъемник в подъезде. Но доживала свой век Мария Тарутантова в ветхом доме.

Просмотров всего: 3142

#память

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    ого, 102 года

  • В96

    В96
    1 час назад

    дай бог каждому до 100 лет!

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    "знахарка" -это шарлатанка?

  • Борис82

    Борис82
    52 минуты назад

    Вот и все восклицания за 102 года жизни человека: ого, угу, ага, дай Бог. Эх, жизнь копейка.

  • гедонист

    гедонист
    29 минут назад

    ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ? WTF?

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    29 минут назад

    Земля ей пухом! Сейчас таких людей мало.

  • ay

    ay
    12 секунд назад

    Шарлатанов-то? Полно.

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