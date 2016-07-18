В Китае запретили игру Pokemon GO как опасную для граждан

Фото: gizmodo.co.uk

Госуправление Китая по делам печати, радиовещания, кинематографии и телевидения приняло решение о запрете популярного мобильного приложения Pokemon GO. По мнению властей страны, эта забава представляет большую опасность для жизни граждан. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на агентство Reuters.

Запретить Pokemon GO с дополненной реальностью было решено из-за участившихся несчастных случаев, связанных с игрой, часть которых закончились трагически. Кроме того, китайских чиновников всерьёз тревожат вопросы «географической информационной безопасности» из-за данных геолокации, используемых во время игры.

Разработчики Pokemon GO из студии Niantic не смогли оперативно ответить на запрос агентства и прокомментировать блокировку.

Pokemon GO – мобильное приложение для смартфонов с элементами дополненной реальности, запущенное компанией Nintendo 6 июля прошлого года. Игра основана на японском мультсериале «Покемон», и её целью является поиск виртуальных существ – покемонов – в городе.

Как сообщало Амур.инфо, в Совете Федерации и Госдуме над данной проблемой задумались ещё летом. Так, первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич предложил запретить «ловлю» покемонов на территории религиозных учреждений, тюрем, больниц, памятных монументов и кладбищ. По мнению Клинцевича, два последних места «священны для многих людей и экспериментировать с ними нельзя».

«Ощущение, что дьявол пришёл через этот механизм и пытается просто развалить нас изнутри духовно», – заявил тогда сенатор.

В США также обратили внимание на проблемы, связанные с Pokemon GO. Летом 2016 года в штате Нью-Йорк досрочно освобождённым насильникам официально запретили играть в эту игру. Как пояснил губернатор Эндрю Куомо, законодатели штата предупредили, что при желании с помощью Pokemon Go несовершеннолетнего можно легко заманить в любое место.

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