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11января
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В 2016 году китайские туристы потратили 564 миллиарда долларов на путешествия по своей стране

В 2016 году китайские туристы потратили 564 миллиарда долларов на путешествия по своей стране
Фото: www.tourprom.ru

В 2016 году китайские путешественники пополнили бюджет туроператоров Китая на 565 миллиардов долларов. Рост внутреннего турпотока в Китае в прошлом году составил 11 %. А количество китайских туристов в России выросло на 40 %. Такие данные озвучили в Государственном управлении КНР по делам туризма, сообщает сайт «Турпром».

Количество иностранных туристов также выросло – на 8,5 % в сравнении с 2015 годом. При этом доходы от иностранцев увеличились на 5,6 %, составив 120 миллиардов долларов.

За первые 9 месяцев 2016 года Россию посетило более 670 тысяч «безвизовых» туристов из Китая, что на 40 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 18 % больше, чем за весь 2015 год.

«Наибольшей популярностью у китайских туристов пользуются туры с посещением Москвы и Санкт-Петербурга, заинтересовавшие почти 320 тысяч «безвизовых» туристов, и приграничные маршруты. Более 286 тысяч (+48 % к результатам января-сентября 2015 года) туристов посетили Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Амурскую область и Еврейскую автономную область», – ранее отметила исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Светлана Пятихатка.

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#Китай #туризм

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