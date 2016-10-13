Росстат назвал продукты, заметнее всего подорожавшие в 2016 году

Фото: tvtomsk.ru

Прирост потребительских цен на продукты в России в 2016 году оказался ниже уровня инфляции: он составил лишь 4,6 % против 5,4 %. Такие данные приводятся в сообщении Росстата, передаёт РБК.

Заметнее всего из продовольственных товаров, отмечает Росстат, в минувшем году подорожало сливочное масло. За год розничные цены на него выросли на 20,5 %, в то время как прочие молочные продукты поднялись в цене в среднем только на 9,5 %.

Так, в Амурской области в сентябре сливочное масло подорожало в среднем на 28 рублей. Его цена превысила отметку в 515 рублей за килограмм. А в ноябре его цена составляла уже 566,12 рубля.

В тройку лидеров ценового «антирейтинга» заняли рыба и морепродукты – они подорожали в среднем на 8,6 %. Кроме того, быстрее среднего темпа росли цены на крупы и алкогольные напитки (по 6,4 %), а также на хлеб и хлебобулочные изделия (+ 5,9 %). Макаронные изделия за год подорожали на 4,5 %, подсолнечное масло – на 3,4 %, мясо – на 1,6 %.

По оценкам экспертов, сдержать рост продовольственной инфляции помогло снижение цен на сахарный песок (за год они упали на 6 %), яйца (– 0,7 %), а также на овощи и фрукты. По итогам 2016 года цены на плодоовощную продукцию упали в среднем на 6,8 %.

Средняя по стране стоимость минимального набора продуктов питания за 2016 год выросла всего на 3,5 %, составив чуть более 3,7 тысячи рублей. Наибольшая стоимость продуктовой корзины зафиксирована на Чукотке (9 204,1 рубля), наименьшая – в Курской области (2 999,8 рубля).

Среди непродовольственных товаров наибольший ценовой рост в 2016 году показали табачные изделия (+17,8 %). Также в тройку быстрее всего дорожавших товаров вошли обувь (+ 9,2 %) и ткани (+ 7,6 %).

Просмотров всего: 653

#торговля #цены #экономика

распечатать