В Мазановском районе отремонтировали районную больницу

В Мазановском районе завершился капитальный ремонт первого этажа районной больницы. Столь основательные работы не проводились в помещении более 30 лет. Они обошлись больнице в 2 194 000 рублей. Во вторник, 10 января состоялось торжественное открытие.

«Теперь у нас на первом этаже вместо деревянных полов в коридоре и во врачебных кабинетах уложена красивая керамогранитная плитка, на стенах – глазурированная плитка. Сделан подвесной потолок из современных стройматериалов, – рассказала исполняющая обязанности главного врача больницы Ирина Кузьмина. – Кроме этого, проведена полная замена электропроводки и осветительных приборов, сантехники, систем водоснабжения, канализации, частичная – системы отопления, установлены новые входные и межкомнатные двери, окна. Одним словом, сейчас у нас не только стало красиво, но и значительно улучшились условия для приема пациентов – это главное».

Она добавила, что во время проведения ремонта поликлиника оказывала медицинскую помощь населению района в полном объеме: для приема специалистами были выделены и оборудованы дополнительные помещения.

Участие в церемонии открытия приняли руководители Мазановского района, представители общественности, предприниматели, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#здоровье #строительство

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