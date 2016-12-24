Машина скорой помощи сгорела в ДТП на Сахалине: погибли пятеро

Фото: life.ru

Пять человек погибли в ДТП на Сахалине, четверо из них находились в машине скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону. Авария произошла в среду, 11 января, около 8 утра по местному времени.

По предварительным данным, это случилось на 203-м километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха в Макаровском районе. Автомобиль скорой помощи ударился лоб в лоб с машиной Isuzu Elf. По данным очевидцев, машина скорой помощи сгорела.

Фото: life.ru

Как уточнили в пресс-службе, в числе погибших – водитель грузовика и четверо пассажиров скорой, которая перевозила двух пациентов из Поронайской центральной районной больницы в Южно-Сахалинск.

Фото: SakhalinMedia.ru

Известно, что среди жертв ДТП – оба пациента, сопровождающий их медработник, а также водители скорой помощи и грузовика. Медсестра, которая также сопровождала пациентов, получила травмы и госпитализирована в Макаровскую центральную районную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ОМВД России по Макаровскому городскому округу, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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