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11января
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Амурские риелторы считают, что сейчас самое время покупать квартиры

Амурские риелторы считают, что сейчас самое время покупать квартиры
Фото: rcmm.ru

В Амурской области эксперты советуют не откладывать покупку квартиры. Если брать, то сейчас, несмотря на то, что с нового года перестала действовать ипотечная программа с государственной поддержкой. Цены на жильё упали до минимума и вряд ли снизятся ещё – так считают региональные риелторы.

Специалисты призывали поторопиться с покупкой недвижимости ещё до нового года. До 31 декабря работала ипотечная программа с господдержкой. Низкая процентная ставка 10-11 % привлекла внимание многих.

За два года действия программы в России выдали почти полмиллиона кредитов на сумму свыше 860 миллиардов рублей. С 2017 года рассчитывать на помощь государства не приходится. Но если предстоит покупать квартиру, то сейчас самое время, говорят риелторы.

«Я лично сильно сомневаюсь, что цены могут ещё снизиться. Потому что по итогам двух лет кризиса у нас цены просели примерно на четверть на вторичное жильё. И я полагаю, что эта цифра – минимум, который может быть. Я сильно сомневаюсь, что банки будут поднимать, потому что зимой спрос пониженный. Рынок недвижимости не ожил, он колеблется в надежде, что весной будет подъём», – комментирует риелтор, юрист Виталий Злочевский.

В амурских банках говорят, что прошлый год был успешен по кредитам на жильё. Люди брали ипотеку по сниженной ставке, а государство компенсировало банкам затраты. Некоторые коммерческие организации выдали кредитов в три раза больше, чем в 2015 году. Сейчас, если ставка и повысится, то не намного, говорят в банках.

«Ставка будет зависеть от первоначального взноса, сроков, покупки квартиры – либо это будет на первичном рынке, либо на вторичном. Но, хочу сказать, что даже если программа закончилась – она у нас действовала до 31 декабря – спрос и оживление клиентов продолжаем видеть на том же уровне. На сегодняшний день у нас ставки от 11,5 % годовых», – говорит начальник отдела розничных продаж одного из банков Марина Столбинская.

Ещё в одном банке собираются выдавать ипотеку по сниженной ставке до конца марта. Но эти условия реальны лишь для тех, кто успел подать заявку до нового года. Что касается застройщиков, многие из них надеются на аналогичные предложения от государства, ведь такая поддержка многих спасла от кризиса.

«Я не скажу, что остановка этой программы нас ввергнет в эпоху кризиса, нет, конечно. Но то, что в секторе строительства будет спад по продажам, это будет однозначно!» – считает директор одной из строительных компаний Олег Имамеев.

Разговоры о других мерах господдержки ведутся, но пока неофициально. Между тем застройщики предлагают своим покупателям бонусы в виде ремонта квартир, установки окон и подарочных парковочных мест.

Просмотров всего: 2809

#жизнь #строительство #экономика

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • uslon

    uslon
    4 часа назад

    Вот и купите у меня свежеотремонтированную квартиру.

  • Чертополох

    Чертополох
    3 часа назад

    Ещё бы они считали по другому. Уже года 2 этот лозунг с периодичностью в 30 дней появляется.

  • dolby сраунд

    dolby сраунд
    3 часа назад

    продавцы рекомендуют покупать!

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    3 часа назад

    А то в объявлении подпись; Не агентство - это уже, как правило хорошего тона.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    3 часа назад

    Видать, риелторы без работы сидят. Заманивают. Где приписка в статье "на правах рекламы"?

  • КотяRа

    КотяRа
    2 часа назад

    цены реально упали..Но только потому что народ валит из региона.А у тех, кто хотел бы купить -просто нет на это бабла. Кризис -он же не только на рынке недвижимости.

  • loca-loca

    loca-loca
    2 часа назад

    "самое время покупать квартиры" ну ка все быстренько налетели и разобрали дишманские хатки,как горячие пирожки!!

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    2 часа назад

    Сколько можно писать ЧТО ВОТ САМОЕ ВРЕМЯ. Деньги где взять гасить эту ипотеку? Хватит пиарить Злочевского

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    2 часа назад

    и Имамеева

  • Infiniti888

    Infiniti888
    2 часа назад

    удален

  • КП

    КП
    2 часа назад

    Риэлторы изголодались. А кризис только набирает обороты. Как жить в этом мире? Печалька.

  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    такое ощущение,что хатами у нас торгуют как в магазине хлебом. Без базара все разлетается и движуха прет.

  • Strange2

    Strange2
    1 час назад

    Ценам на недвижимость падать и дальше. Во-первых на рынке предложение превысило спрос в связи с желающими переехать. И покупательная способность продолжает падать.

  • Оберон

    Оберон
    1 час назад

    Интересно, весной куплю черновую двушку за 2 500

  • Александрина

    Александрина
    1 час назад

    Риэлторы рассказывают сказки. Никакого снижения цен на жильё нет! Ни сейчас, ни раньше купить жильё обычному человеку с зарплатой в 23 тысячи рублей невозможно.

  • Andrei28rus

    Andrei28rus
    27 минут назад

    Александрина

    Риэлторы рассказывают сказки. Никакого снижения цен на жильё нет! Ни сейчас, ни раньше купить жильё обычному человеку с зарплатой в 23 тысячи рублей невозможно.



    Снижение есть, но не на столько же.

  • Данил2013

    Данил2013
    25 минут назад

    А почему не пишут что - Амурские авторыночники считают что сейчас самое время покупать машины! )))

    Тоже новость дня была бы!

  • мыжго

    мыжго
    4 минуты назад

    Чертополох

    Ещё бы они считали по другому. Уже года 2 этот лозунг с периодичностью в 30 дней появляется.



    Верно подмечено. Да еще и зимой традиционно спад спроса. Вот видимо и в этот раз риэлторы скинулись на джинсу

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