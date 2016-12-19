Амурские риелторы считают, что сейчас самое время покупать квартиры

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В Амурской области эксперты советуют не откладывать покупку квартиры. Если брать, то сейчас, несмотря на то, что с нового года перестала действовать ипотечная программа с государственной поддержкой. Цены на жильё упали до минимума и вряд ли снизятся ещё – так считают региональные риелторы.

Специалисты призывали поторопиться с покупкой недвижимости ещё до нового года. До 31 декабря работала ипотечная программа с господдержкой. Низкая процентная ставка 10-11 % привлекла внимание многих.

За два года действия программы в России выдали почти полмиллиона кредитов на сумму свыше 860 миллиардов рублей. С 2017 года рассчитывать на помощь государства не приходится. Но если предстоит покупать квартиру, то сейчас самое время, говорят риелторы.

«Я лично сильно сомневаюсь, что цены могут ещё снизиться. Потому что по итогам двух лет кризиса у нас цены просели примерно на четверть на вторичное жильё. И я полагаю, что эта цифра – минимум, который может быть. Я сильно сомневаюсь, что банки будут поднимать, потому что зимой спрос пониженный. Рынок недвижимости не ожил, он колеблется в надежде, что весной будет подъём», – комментирует риелтор, юрист Виталий Злочевский.

В амурских банках говорят, что прошлый год был успешен по кредитам на жильё. Люди брали ипотеку по сниженной ставке, а государство компенсировало банкам затраты. Некоторые коммерческие организации выдали кредитов в три раза больше, чем в 2015 году. Сейчас, если ставка и повысится, то не намного, говорят в банках.

«Ставка будет зависеть от первоначального взноса, сроков, покупки квартиры – либо это будет на первичном рынке, либо на вторичном. Но, хочу сказать, что даже если программа закончилась – она у нас действовала до 31 декабря – спрос и оживление клиентов продолжаем видеть на том же уровне. На сегодняшний день у нас ставки от 11,5 % годовых», – говорит начальник отдела розничных продаж одного из банков Марина Столбинская.

Ещё в одном банке собираются выдавать ипотеку по сниженной ставке до конца марта. Но эти условия реальны лишь для тех, кто успел подать заявку до нового года. Что касается застройщиков, многие из них надеются на аналогичные предложения от государства, ведь такая поддержка многих спасла от кризиса.

«Я не скажу, что остановка этой программы нас ввергнет в эпоху кризиса, нет, конечно. Но то, что в секторе строительства будет спад по продажам, это будет однозначно!» – считает директор одной из строительных компаний Олег Имамеев.

Разговоры о других мерах господдержки ведутся, но пока неофициально. Между тем застройщики предлагают своим покупателям бонусы в виде ремонта квартир, установки окон и подарочных парковочных мест.

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#жизнь #строительство #экономика

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