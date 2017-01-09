В Международный день «спасибо» Хабенскому и Малахову «стукнуло» 45

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11 января можно без преувеличения назвать одной из самых «вежливых» дат в году – сегодня отмечается Международный день «спасибо» (International Thank You Day). Считается, что русское слово «спасибо» родилось в XVI веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог».

Интересно, что и корни английского аналога – Тhank you – также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что «спасибо» как русское, так и произнесенное на любых других языках мира, имели и имеют чрезвычайно важное значение для культуры любого народа. Психологи уверены, что слова благодарности – это «устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы они произносились от чистого сердца.

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В России ежегодно отмечается Всероссийский день заповедников и национальных парков. Приказ о создании первого Баргузинского заповедника (Республика Бурятия) был подписан 29 декабря 1916 года (по новому стилю – 11 января). Но отмечать этот День начали сравнительно недавно – с 1997 года, пор инициативе «Центра охраны дикой природы» и «Всемирного фонда дикой природы». В Российской Федерации создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является традиционной и эффективной формой природоохранной деятельности.

В декабре 2011 года российское правительство утвердило Концепцию развития особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года, подготовленную Минприроды РФ. Концепция рассматривает вопросы совершенствования законодательства и государственного управления, экономического, финансового и кадрового обеспечения ООПТ, организации охраны и защиты природных комплексов, сохранения культурного наследия, развития познавательного туризма, международного сотрудничества и расширения географической сети ООПТ. В частности, до 2020 года предусмотрено года создание 11 новых заповедников, 20 национальных парков и 3 федеральных заказников.

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45 лет назад родился популярный российский актёр Константин Хабенский. Наибольшую популярность Хабенскому в кино принесли фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор» – его герой Антон Городецкий стал одной из наиболее известных ролей артиста. Также многим он запомнился в образах Александра Колчака в фильме «Адмиралъ» и Кости Лукашина в «Иронии судьбы. Продолжение». Также заметные роли были в фильмах «Выкрутасы», «Белая гвардия», «Статский советник», «Механическая сюита», «Небесный суд», «Географ глобус пропил» и «Коллектор». Константин снимается и в Голливуде. Так, он отметился в картинах «Особо опасен», «Шпион, выйди вон!» и «Чёрное море».

В 2008 году Константин Хабенский создал благотворительный фонд, который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. На церемонию присуждения звания «Народный артист России» в 2012 году Хабенский пришёл в Кремль с самодельным значком «Дети вне политики». По словам актёра, тем самым он хотел привлечь внимание к проблемам детей-сирот в связи с принимавшимся в тот день «законом Димы Яковлева», запрещающим их усыновление гражданами США.

Во время прямой линии с Владимиром Путиным в 2016 году он поднял вопрос о трудностях, с которыми сталкиваются родственники пациентов, находящихся в реанимации и палатах интенсивной терапии, а также напомнил об обязательствах государства по обеспечению детей аппаратами искусственной вентиляции лёгких на дому.

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Также своё 45-летие сегодня отмечает Андрей Малахов, известный российский тележурналист, шоумен, ведущий программ студии специальных проектов на «Первом канале», главный редактор журнала StarHit и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. В разное время Андрей вёл программы «Большая стирка», «Пусть говорят», «Малахов + Малахов», «Сегодня вечером», «Пять вечеров» и других.

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40 лет назад родилась немецкая конькобежка Анни Фризингер. Анни – трёхкратная олимпийская чемпионка (2002 года на дистанции 1 500 метров и 2006 и 2010 годов в командной гонке), шестнадцатикратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы и Германии. Она является единственной спортсменкой, победившей на всех четырёх чемпионатах мира, проводимых под эгидой Международного союза конькобежцев (среди юниоров – 1, в спринтерском многоборье – 1, в классическом многоборье – 3, на отдельных дистанциях – 12).

Курьёзный случай произошёл со спортсменкой в полуфинале командной гонки на олимпиаде в Ванкувере. На финишной прямой у Анни свело ногу, она упала, но продолжила движение по инерции, активно помогая себе руками. Финишную черту спортсменка пересекла в стиле брасс, после финиша отчаянно колотя лёд от неудачи и разочарования. Однако благодаря воле к победе и активным действиям Анни сборная Германии смогла опередить своих оппонентов по полуфиналу, и впоследствии, выиграв у японок в финале, завоевала золотые награды.

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