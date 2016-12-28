Мужчины все чаще предлагают услуги доноров для зачатия: обзор прессы

Фото: vitaportal.ru

Сколько миллиардов конфисковали у любовниц китайского чиновника; какой скорости смогут достигать российские самолеты; сколько кокосов и чем разбил житель Пакистана за одну минуту – эти и другие новости включил в сегодняшний обзор прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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О чем можно прочесть в сегодняшней «Российской газете»: о прорывах в науке (к примеру, о решении проблемы утилизации полиэтилена) или о нескольких самых интригующих новинках отечественного кинематографа (среди них – фильм «Время первых», в котором рассказывается о драматическом выходе в открытый космос космонавта Леонова). Еще о том, чем порадует наше родное авиастроение – скоро обычные самолеты достигнут скорости 2 000 км/час.

Из несерьезного – заметка о том, как некий москвич украл в парке статую, чтобы преподнести своей возлюбленной. Но не успел дотащить. Так в обнимку с «Девушкой с веслом» и задержали.

Напишут же такое

Весьма полезным окажется чтение газеты «Телепорт». Здесь пишут о том, чем опасны артрит и артроз. Вряд ли до выхода издания в свет читатели подозревали о том, чем эти недуги отличаются, но по прочтении легко можно на работе со знанием дела говорить о том, что при артрозе поражаются суставы, а при артрите еще и мышечная ткань. Вспоминается бессмертный фильм «Бриллиантовая рука»: «Сеня, у тебя не открытый перелом! У тебя – закрытый перелом»!

Полный абзац

Тему здоровья продолжила «Моя Мадонна», рассказав, как лечить остеохондроз. И пока читатели изучают методы избавления от недуга, выражающегося в ноющих болях в спине (и т.д. и т.п.) и понижающего трудоспособность человека, Павел Андреевич заостряет внимание на материале «Противостояние» – это краткий экскурс в биографии двух личностей, оставивших след в истории Приамурья – святителя Иннокентия и Федора Мухина.

Еще можно прочитать о том, что Приамурье лидирует по темпам конфискации «Боярышника». Уже изъяли 4 тысячи флаконов (а это – 437 литров).

«Не дай бог, где-то обопьются бензином… Придется ставить машину на прикол!» – пугается обозреватель.

Очень интересно

Много интересного и на страницах еженедельника «АиФ». Здесь и о позиции писателя Людмилы Улицкой в отношении писательского труда и культуры в целом. Здесь и о российском классике-фантасте Александре Беляеве.

Пишут также об экспедиции, цель которой – изучение ландшафта, растительного и животного мира Приамурья и о том, как смотрится губернатор области на общероссийском фоне.

Вряд ли читатели пропустят цифру 14,5 миллиарда долларов – это деньги, конфискованные у любовниц чиновника из Китая.

А еще в издании рассказывается о пакистанце, разбившем за одну минуту 43 зеленых кокоса. Заметьте, не молотком! Головой! Хотя, обозревателю думается, это одно и то же…

На посошок

В «Комсомольской правде» имеет смысл зайти на страницу «Портрет явления», на которой под заголовком «Одноразовые отцы» пишут о том, что всё больше мужчин в Интернете предлагают услуги доноров для зачатия. Если отбросить всякую лирику и эмоциональные изыски автора, то в сухом остатке информация о том, что сегодня очень просто стать мамой: клацкнул клавишей, выбрал партнера (вес, рост, возраст, цвет кожи – прикольно ведь родить негритенка!), оплатил услуги – и вопрос решен!

«Правда, мужики, – обращается Павел Андреевич, – есть опасность: можно «залететь» на алименты. Имейте в виду! На этой невеселой ноте я и заканчиваю обзор».

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