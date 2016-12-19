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Человек, превративший буквы HOLLYWOOD в «святую марихуану», сдался властям

Человек, превративший буквы HOLLYWOOD в «святую марихуану», сдался властям
Фото: ТАСС

Полиция Лос-Анджелеса объявила о задержании нарушителя, превратившего знаменитую надпись HOLLYWOOD в HOLLYWEED («святая марихуана»). 30-летний Закари Коул Фернандес сдался полиции добровольно, цитирует газету The Los Angeles Times ТАСС.

Согласно заявлению департамента лос-анджелесской полиции, в отделение мужчина прибыл в сопровождении адвоката.

Фернандесу было предъявлено обвинение в мелком правонарушении. По информации издания, он был отпущен на свободу под залог в размере одной тысячи долларов. Перед судом Фернандес предстанет 15 февраля.

Как ранее сообщали СМИ, в новогоднюю ночь неизвестный испортил знаменитые гигантские буквы HOLLYWOOD, установленные на склоне одного из холмов в Лос-Анджелесе. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как нарушитель проник на закрытую территорию на холме Маунт-Ли, где расположена всемирно известная. После этого он, использовав черную ткань или краску, изменил две 13-метровые буквы O на E.

The Los Angeles Times предполагает, что действия нарушителя могли быть связаны с тем, что жители Калифорнии на состоявшихся в ноябре всеобщих выборах проголосовали за легализацию использования марихуаны на территории штата в рекреационных целях.

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#происшествия #суды #США

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