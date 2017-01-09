Прогноз погоды в Амурской области на 11 января: без осадков, до 24 градусов мороза

Фото: 333v.ru

В среду, 11 января, в Амурской области переменно облачно, местами пройдет слабый снег. Ночью в отдельных районах морозный туман. Дует северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с порывами 13 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит 19-24, местами по северу – 27-32 градуса мороза.

В Благовещенске ночью было малооблачно, без осадков. Скорость северо-западного ветра достигала 4-9 метров в секунду. Температура – 27-29 градусов ниже нуля. Днем будет переменно облачно, без осадков. Северо-западный ветер разовьет скорость 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит 19-21 градус мороза, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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