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Гости «Эха Москвы в Благовещенске» 11 января: Михаил Лапин и Елена Коваленко

Гости «Эха Москвы в Благовещенске» 11 января: Михаил Лапин и Елена Коваленко

Утром 11 января в студии «Эха Москвы в Благовещенске» – Михаил Лапин, директор областного центра развития спорта. С ведущими Екатериной Кузьминой и Ильей Кутыревым он поговорит на тему: «Международные соревнования по хоккею».

Днем в гостях у ведущих Михаила Митрофанова и Олега Никитина – Елена Коваленко, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности краеведческого музея имени Г. С. Новикова – Даурского. Тема – «Албазин – древняя столица Приамурья. Новая экспозиция от замысла до открытия».

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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