Три амурских заповедника отмечают профессиональный праздник

Фото: pilip-pilipich.livejournal.com

11 января в России отмечают День заповедников и национальных парков. На территории Приамурья находятся три заповедника – Хинганский, Зейский и Норский. Последний – самый молодой и крупный заповедник в области. Его основали в 1998 году. Все три охраняемые территории отличаются друг от друга разнообразием животного и растительного мира, они находятся в разных климатических зонах Амурской области.

Хинганский заповедник, образованный в 1963 году, охраняет самые северо-западные участки кедровых широколиственных лесов на Дальнем Востоке. «Кроме того, на территории Хинганского заповедника есть водно-болотные угодья, где охраняются редкие виды птиц, в частности – дальневосточные аисты, японские и даурские журавли, ряд других птиц», – сообщил директор амурского социально-экологического союза Амурской областной общественной экологической организации Юрий Гафаров.

По словам специалиста, Зейский заповедник называют самым сибирским заповедником Дальнего Востока. Он расположен на хребте Тукурингра, фактически на берегу Зейского водохранилища. Его природный комплекс – северная горная тайга с соответствующим животным миром – медведи, изюбри, лоси, те животные, которые обитают на севере в тайге.

Кроме того, по словам Юрия Гафарова, заповедник играет достаточно важную роль – на его территории отслеживается влияние водохранилища на окружающий природный комплекс. Зейский заповедник образован также в 1963 году.

Норский заповедник – единственный и самый большой маревый заповедник в России. Основной природный комплекс Норского заповедника – это огромное северное болото мари, находящееся на вечной мерзлоте. «Это крайне интересный природный комплекс, и его значение в том числе в том, что на его территории расположены родильные дома крупнейшей в мире мигрирующей популяции сибирской косули», – поделился специалист.

«Естественно, заповедники охраняются лучше, чем любая другая территория в Амурской области. Но и, конечно же, у них тоже есть свои проблемы, как и для всей области – это пожары. Для заповедников это тоже очень большая проблема», – поделился директор амурского социально-экологичечского союза «АмурСоЭС» Юрий Гафаров.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Амурском областном краеведческом музее в честь памятного дня открыты специальные выставки.

Фото: borshec.ru, fresher.ru, pokurortam.ru, orehi.tv

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