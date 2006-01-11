Новогодний вандализм: история Приамурья

В 2008 году 11 января обнаружилось, что памятник В. И. Ленину возле шестой школы Благовещенска лишился руки и части лица. Его осквернили неизвестные в новогодние праздники. Как восстанавливать изваяние, решали представители областного министерства культуры, центра по сохранению историко-культурного наследия, строители и скульпторы.

11января 1919 года японцы и белогвардейцы, всего тысяча человек, заняли село Мазаново.

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11 января 1921 года подвели итоги выборов в Учредительное собрание Дальневосточной Республики. В этот раз они были всеобщие, прямые, равные при тайном голосовании. В области 70 процентов депутатов избрано по спискам блока коммунистов с беспартийным крестьянством.

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1935 год. Закрылась вторая областная детская художественная олимпиада. Проходила она с 5 января, и посетило её 6 870 человек. Участие же приняли 975 детей в возрасте от 8 до 15 лет.

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11 января 1936 года в штольнях Кивдинских угольных копий объявлены стахановские сутки. В этот день добыто 805 тонн вместо 613-ти по плану.

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1940 год. Рабочие Благовещенской спичечной фабрики «Искра» одними из первых в области поддержали движение многостаночников.

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В 1950 году 11 января облисполком принял решение организовать Амурский областной совет добровольного общества охотников.

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1954 год. В Благовещенске начался первый областной шашечный чемпионат.

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В 1978 году в этот день учреждён Майский комплексный заказник (Мазановский район) областного значения площадью 53 тысяч гектаров.

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В этот день в 2006 году СМИ писали о том, что Садовое и Плодопитомник стали частью Благовещенска. С начала года администрации этих территорий прекратили работу.

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Три этажа здания торгового центра «Харбо» обрели нового хозяина. 11 января 2007 года в комитете муниципального имущества состоялся аукцион. Лот за 61 миллион 732 тысячи рублей приобрело ООО «Амурский залив Инвест». Здание на торги выставлялось несколько раз.

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2008 год. Благовещенский городской суд признал руководителя амурского представительства Российского фонда федерального имущества Виталия Литвина виновным в получении взятки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года с отбыванием его в колонии-поселении. Виталию Литвину вменяли в вину получение взятки в размере 120 тысяч рублей. В суде этот факт был доказан. Кроме срока, суд также запретил Литвину занимать руководящие должности в течение двух лет.

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2010 год. Бывший главный федеральный инспектор Амурской области Александр Одиноков переехал в Москву, на работу в управлении кадров Администрации президента РФ. Он проработал в регионе почти два года: он был назначен на должность инспектора в январе 2008 года. Одиноков – москвич и ранее работал в Счётной палате Российской Федерации. Пост главного федерального инспектора по Амурской области покинул по собственному желанию.

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2012 год. В нескольких городах и районах Амурской области из-за сильных морозов на неделю продлили каникулы: от занятий были освобождены младшеклассники из школ многих районов области. В некоторых населённых пунктах дома пришлось остаться и ребятам средних классов.

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2013 год. 11 января на железнодорожном перегоне Красная Падь – Дактуй (Магдагачинский район) произошло ЧП – с рельсов сошли несколько вагонов, гружённых углём. При крушении была сбита одна опора контактной сети. Три вагона лежат на путях ещё три упали в кювет, повреждены 100 метров пути. Движение поездов было заблокировано в обоих направлениях.

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#жизнь #история

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