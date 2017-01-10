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10 января 2017, 19:24 13

Уголовное дело в отношении Антона Тарана передано в суд

Уголовное дело в отношении Антона Тарана передано в суд

Уголовное дело в отношении руководителя группы компаний, оказывающей услуги в сфере ЖКХ, Антона Тарана передано в суд. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и в течение месяца будет назначена дата судебного заседания. Об этом сообщили в областной прокуратуре и благовещенском суде.

Предпринимателя обвинили в коммерческом подкупе. По версии следствия, в мае 2016 года обвиняемый незаконно передал представителю АКС три миллиона рублей. Эти деньги были предназначены за содействие, чтобы с Тараном заключили соглашения об уступке права требования задолженности. Она образовалась между АКС и теми самыми компаниями, руководителем которых являлся предприниматель. Причем сумма долга – свыше 230 миллионов рублей – должна была перейти подследственному менее чем за 23 миллиона. В ожидании суда Антон Таран находится под стражей.

Просмотров всего: 1510

#закон #суды

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Старший в классе

    Старший в классе
    6 часов назад

    Да когда его уже посадят?

  • СаняCh

    СаняCh
    5 часов назад

    Старший в классе, странно почему еще не сидит

  • Внучка деда

    Внучка деда
    5 часов назад

    господи, я думала его давно уже на колыму отправили

  • Мой Господин

    Мой Господин
    5 часов назад

    Лицо такое типа не он пол города на бабки кинул, хотя мыло полюбому ронял

  • SOS02

    SOS02
    5 часов назад

    О, Антоша. Продай котедж жены на который успел наворовать, может еще на взятку хватит

  • Бес с небес

    Бес с небес
    5 часов назад

    Что бы не говорили, знаю его лично. Жадная и алчная личность... все за свое дело переживал...

  • Старший в классе

    Старший в классе
    5 часов назад

    Бес с небес

    Что бы не говорили, знаю его лично. Жадная и алчная личность... все за свое дело переживал...



    Всех за своё дело пережувал

  • системник

    системник
    5 часов назад

    Наш самый справедливый суд скорее всего оправдает.

  • marcepan

    marcepan
    3 часа назад

    АИ, харе врать: таран до нового года ушел на домашний арест

  • бочкамеда

    бочкамеда
    3 часа назад

    http://www.amur.info/news/2016/11/25/118368

  • marcepan

    marcepan
    2 часа назад

    И что? 29.11 избрали, 08.12 отправили на домашний.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Если на смартфон поставить фото Антоши...Он никогда не сядет.

  • full

    full
    1 час назад

    Интересно, почему кремлеботы так не любят Тарана? Видимо, на его место претендует кто то очень нужный?

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