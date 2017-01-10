Уголовное дело в отношении Антона Тарана передано в суд

Уголовное дело в отношении руководителя группы компаний, оказывающей услуги в сфере ЖКХ, Антона Тарана передано в суд. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и в течение месяца будет назначена дата судебного заседания. Об этом сообщили в областной прокуратуре и благовещенском суде.

Предпринимателя обвинили в коммерческом подкупе. По версии следствия, в мае 2016 года обвиняемый незаконно передал представителю АКС три миллиона рублей. Эти деньги были предназначены за содействие, чтобы с Тараном заключили соглашения об уступке права требования задолженности. Она образовалась между АКС и теми самыми компаниями, руководителем которых являлся предприниматель. Причем сумма долга – свыше 230 миллионов рублей – должна была перейти подследственному менее чем за 23 миллиона. В ожидании суда Антон Таран находится под стражей.

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