На улице Мухина у фуры отцепился прицеп и перегородил дорогу

В Благовещенске вечером 10 января на улице Мухина образовалась пробка. Затор произошел из-за прицепа, перегородившего дорогу. Как рассказал корреспондент ИА «Сканер», грузовик Volvo выезжал с улицы Промышленной на Мухина в сторону микрорайона и в это время у него отцепился прицеп.

Прицеп перегородил улицу Мухина, но никаких аварий это происшествие не спровоцировало. Пострадавших тоже нет. Оперативно тягач подогнали обратно к прицепу, закрепили, и фура освободила дорогу.

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#происшествия #транспорт

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