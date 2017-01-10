10 января 2017, 19:13 1
На улице Мухина у фуры отцепился прицеп и перегородил дорогу
В Благовещенске вечером 10 января на улице Мухина образовалась пробка. Затор произошел из-за прицепа, перегородившего дорогу. Как рассказал корреспондент ИА «Сканер», грузовик Volvo выезжал с улицы Промышленной на Мухина в сторону микрорайона и в это время у него отцепился прицеп.
Прицеп перегородил улицу Мухина, но никаких аварий это происшествие не спровоцировало. Пострадавших тоже нет. Оперативно тягач подогнали обратно к прицепу, закрепили, и фура освободила дорогу.
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