В Благовещенске прошла совместная тренировка российских и иностранных гимнастов (фото)

Гимнасты из Филиппин и Монголии станут участниками турнира по спортивной гимнастике, который откроется в Благовещенске в четверг. Всего в соревнованиях примут участие более ста спортсменов. Сегодня они провели совместную тренировку.

В соревнованиях на приз мэра города Благовещенска поучаствуют спортсмены в возрасте от 11 до 20 лет. Показать свои способности решили не только амурские, но и иностранные спортсмены. Впервые приехали девять ребят из республики Филиппины. 12-летняя Кайкаку Сиприлсо Дэла Сэрна одна из них. Спортивной гимнастикой она занимается почти пять лет. К этим соревнованиям она готовилась больше полугода и хочет получить очередную награду.

«У меня уже много наград. Я не могу сказать, что я прям всегда побеждаю, но в половине соревнований, где я участвовала, я занимала призовые места. Я ожидаю, что будет большая конкуренция, и для меня это хорошая мотивация, чтобы я сильнее стремилась к победе. Меня сначала пугала погода, но теперь меня пугают мои соперники. Я вижу, как они тренируются, и поэтому я думаю, это будут интересные соревнования», – поделилась участница соревнований из города Манила Кайкаку Сиприлсо Дэла Сэрна.

«Наши спортсмены играли в специальной национальной команде, для соревнований мы отобрали тех, кто занимал в ней призовые места. Мы захотели поучаствовать в этих соревнованиях, чтобы наладить отношения России и Филиппин, и чтобы приглашать друг друга на соревнования», – сказал филиппинский тренер Сесилио Кабуэнас.

Кроме филиппинских гимнастов в соревнованиях покажут свои навыки и десять спортсменов из Монголии. С дальневосточными гимнастами они посостязаются уже в третий раз. В прошлом году из Благовещенска они уехали не с пустыми руками. Монгольские гимнасты увезли с собой 11 медалей. В этот раз они приехали, чтобы повторить успех.

«Наша цель – каждый год участвовать в соревнованиях. Это цель нашей гимнастической федерации. В этом и в прошлом году мы делали комбинации, в этом году мы их улучшили, нам нравится здесь в соревнованиях участвовать», – отметил тренериз Монглии Оюучтзяс Давеягурен.

Среди российских гимнастов тоже есть победители прошлогодних соревнований. В этот раз за медали поборются ребята со всего Дальнего Востока. Приезжают участники из Хабаровска, Читы, Владивостока, Биробиджана и других городов.

«Чем сильнее представительство команд, чем больше представительства городов, тем выше конкуренция. Как мы понимаем, в конкуренции растёт опыт спортсменов и тренеров. Чем больше в таких мероприятиях будут принимать участие гости из других городов и стран, тем выше статус самого турнира и спортсменов», – сказал начальник управления по физической культуре и спорту и делам молодёжи администрации Благовещенска Дмитрий Кутека.

Отстаивать честь Благовещенска на родном поле будут 20 гимнастов. Чтобы хорошо выступить, ребята тренировались по два часа шесть раз в неделю.

«Очень сильные соперники, ну никто не ожидал такого. Видно, что очень усердные у них тренировки. У нас конечно подготовка была сильнее, чем в прошлом году, потому что ясно, какие будут соперники», – поделился участник соревнований из Благовещенска Илья Соколов.

«Уровень подготовки нашей и иностранных команд не сильно отличается. У нас были учебно-тренировочные сборы, чемпионат области, где были отобраны лучшие гимнасты, и они вошли в состав сборной Благовещенска и будут выступать на данных соревнованиях», – рассказал благовещенский тренер Сергей Штаненко.

Более ста участников покажут подготовленные элементы уже в этот четверг. Каждый гимнаст выполнит индивидуальную программу. Юношам предстоит покорить шесть снарядов, а девушкам четыре. Оценивать будут не только качество выполнения, но и сложность упражнений. Следить за этим будут судьи из городов Дальнего Востока, Монголии и Филиппин. Они и определят, кто станет победителем соревнований.

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