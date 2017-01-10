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10 января 2017, 18:00 0

В Благовещенске снова рассчитались фальшивой 5-тысячной купюрой

В Благовещенске снова рассчитались фальшивой 5-тысячной купюрой
Фото: severpost.ru

В Благовещенске в очередной раз обнаружена 5-тысячная купюра с признаками подделки. Об этом в полицию сообщили сотрудники организации, занимающейся инкассацией. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

Стражи правопорядка изъяли фальшивку. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, поддельная банкнота выявлена при пересчёте денежных средств, поступивших из магазина. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, изготовивших и сбывших поддельную купюру, сообщает амурское управление МВД России.

По данным специалистов, наиболее распространенная схема сбыта поддельных купюр – оплата покупки недорогого товара крупной купюрой. Это позволяет обменять поддельный денежный знак на настоящий с минимальными потерями для злоумышленника. Сотрудники полиции при фиксации попытки сбыта фальшивых купюр рекомендуют запомнить приметы сбытчика, посмотреть, куда и на чем он уехал, не трогать купюру до приезда сотрудников полиции.

Сотрудники полиции призывают граждан и сотрудников сферы торговли проявить бдительность и незамедлительно сообщать в полицию о подозрительных личностях или обнаруженных фальшивых денежных средствах. Обращаться можно по телефонам дежурных частей, телефону доверия управления МВД: 59-40-59 или 02, 102.

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#криминал #происшествия

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